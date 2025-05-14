13 мая 2025 года компания SpaceX установила новый рекорд многоразового использования ракеты-носителя. Falcon 9 с бортовым номером B1067 совершил свой 28-й полет, выведя на орбиту 28 спутников Starlink. Запуск состоялся с космодрома NASA в Космическом центре Кеннеди во Флориде.

Предыдущий рекорд повторного использования был установлен тем же ускорителем всего месяц назад, 13 апреля, когда он доставил на орбиту 27 спутников Starlink. Примечательно совпадение: 27-й полет с 27 спутниками и 28-й полет с 28 спутниками, что вряд ли случайно. Первая ступень ракеты успешно приземлилась на беспилотную платформу Just Read the Instructions в Атлантическом океане примерно через восемь минут после старта.

Этот запуск стал вторым для SpaceX за несколько часов. Накануне, вечером 12 мая, другая ракета Falcon 9 вывела на орбиту 26 спутников Starlink с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии.

Группировка Starlink в настоящее время насчитывает около 7400 действующих спутников, что делает ее крупнейшей спутниковой сетью в истории. Компания продолжает активно расширять свою орбитальную группировку для обеспечения широкополосного интернет-доступа по всему миру.

Ускоритель B1067 участвовал в различных миссиях, включая запуски кораблей Crew к МКС, коммерческие телекоммуникационные спутники и 17 миссий Starlink.

Ранее конкурент Starlink — Project Kuiper от Amazon — заявил о трудностях с производством спутников. Цель компании по запуску 1600 аппаратов к июлю 2026 года из-за этого может оказаться недостижимой