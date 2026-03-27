Американский предприниматель Илон Маск планирует строительство масштабного завода Terafab для производства 2‑нм полупроводниковых чипов при участии Tesla и SpaceX, сообщает Business Insider. Уже открыт набор сотрудников на заводы в Калифорнии и Техасе с широким диапазоном зарплат.

Подразделение Terafab набирает инженеров в Пало-Альто и Остине (города в штате Техас) для работы на, возможно, крупнейшем в истории заводе по производству микросхем. В Калифорнии ищут инженеров-технологов с опытом работы в литографии — методе, использующем ультрафиолетовое излучение для травления изображений чипов на кремниевых пластинах.

Базовая зарплата составляет от $88 тыс. до $240 тыс. в год в зависимости от опыта. Кандидаты должны иметь не менее 10 лет опыта и быть готовы к напряженной рабочей атмосфере Tesla, включая круглосуточную поддержку производства и оперативное реагирование на критические ситуации.

На презентации Terafab Маск рассказал, что предприятие будет самостоятельно создавать литографические маски (шаблоны для чипов), что позволит быстро совершенствовать конструкции.

«Насколько мне известно, подобного нет нигде в мире», — отметил он, добавив, что компании изучают «новые физические явления» для реализации проекта.

Terafab также нанимает инженеров по интеграции технологических процессов для производства логических микросхем с базовой зарплатой от $88 тыс. до $338 тыс. Маск подчеркнул, что завод объединит производство логических микросхем и памяти под одной крышей — редкость для отрасли. Широкий диапазон зарплат соответствует подходу Tesla: базовая ставка ниже конкурентов, но с существенными грантами в виде акций.

В Остине Tesla ищет технического руководителя проектов с опытом управления проектами стоимостью более $100 млн для контроля проектирования и строительства заводов. Зарплат по этой вакансии не указана.

Набор персонала остается одной из главных задач для достижения амбициозной цели Маска — создать одну из крупнейших в мире компаний по производству полупроводников, учитывая глобальную нехватку специалистов и накопленные в отрасли знания.

SpaceX тоже расширяет штат в полупроводниковой отрасли, готовясь к запуску до миллиона орбитальных центров обработки данных на базе чипов Terafab, адаптированных для работы в космосе. На сайте компании указано около 60 вакансий в подразделении кремниевой промышленности, включая инженеров по сборке и упаковке на заводе Starlink в Бастропе, штат Техас, а также инженеров в Вашингтоне и Калифорнии для разработки специализированных микросхем для космических и земных приложений.

Тем временем Илон Маск объявил о структурных изменениях в своей компании по искусственному интеллекту xAI. На встрече с сотрудниками он сообщил, что часть команды покинет стартап. Маск объяснил это быстрым ростом xAI и необходимостью адаптировать штат под новые задачи.

