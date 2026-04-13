В App Store появилась страница нового приложения XChat — отдельного мессенджера от компании X Илона Маска. Сервис пока не запущен, но предварительная регистрация уже открыта, а сам релиз ожидается 17 апреля.

Приложение обещает сквозное шифрование, отсутствие рекламы и слежки за пользователями, а также дополнительные настройки приватности. Сервис позиционируется как конкурент мессенджерам WhatsApp* и Telegram.

По сути, XChat — отдельная версия встроенных сообщений платформы X, которую в 2025 году выделили в самостоятельное приложение. Через него можно будет переписываться и звонить другим пользователям X, не заходя в основную соцсеть.

Разработчики заявляют, что для регистрации не потребуется номер телефона. Однако в карточке конфиденциальности App Store уже указано, что сервис может собирать данные о геолокации, истории поиска и контактах, что вызывает вопросы к заявленной модели «нулевого отслеживания».

Согласно описанию, XChat будет работать на устройствах с iOS 16 и выше и предложит стандартный набор функций: аудио- и видеозвонки, редактирование сообщений, групповые чаты до 400 участников.

Также предусмотрены дополнительные инструменты приватности — исчезающие сообщения с таймером на пять минут и запрет на создание скриншотов переписки.

При этом независимый аудит безопасности XChat пока не проводился, поэтому заявленный уровень приватности остается недоказанным и во многом строится на доверии к экосистеме X.

На данный момент пользователи iPhone и iPad могут оформить предрегистрацию в App Store, чтобы приложение автоматически установилось в день релиза. Версия для Android также заявлена, но дата ее выхода пока не раскрывается.

*WhatsApp — принадлежит Meta, которая запрещена на территории РФ и признана экстремистской

