Генеральный директор SpaceX Илон Маск раскрыл ключевые детали марсианской программы Starship. Презентация состоялась на объектах компании в Бока-Чика, штат Техас, США. Основное внимание в презентации Маска было уделено общему профилю запуска ракеты и планам производства. Также обсуждались будущие обновления и планы по созданию первой колонии на Красной планете.

Starship — это самая большая ракета в мире, находящаяся в разработке. С ее помощью SpaceX планирует доставить первых людей на Марс. Ранее Маск заявлял, что для доставки достаточного полезного груза на Марс потребуется запустить тысячи кораблей Starship. Это необходимо сделать в короткий промежуток времени, когда откроется кратчайший путь между планетами. В недавней презентации он сообщил, что конечная цель SpaceX — «производить тысячу кораблей в год». Это амбициозная задача, требующая значительных производственных мощностей и инвестиций.

Компания также поделилась информацией о спутниках Starlink третьего поколения и двигателе Raptor 3. Планируется выпускать около 5 тыс. спутников Starlink v3 в год, а в будущем, возможно, и до 10 тыс. Каждый такой спутник по размеру сопоставим с самолетом Boeing 737. Что касается многоразового использования ускорителя Super Heavy, Маск утверждает, что компания сможет повторно запускать ракету в течение часа после посадки. Ускоритель возвращается через пять-шесть минут после старта и приземляется на стартовую площадку для дозаправки топливом, которая занимает около 30-40 минут.

Важным технологическим аспектом является дозаправка верхней ступени Starship топливом на околоземной орбите. Изначально SpaceX планировала продемонстрировать эту технологию в 2025 году, но теперь демонстрация перенесена на следующий год. Передача топлива также является ключевой задачей для программы NASA Artemis. Агентство заключило контракт со SpaceX на высадку первых людей на Луну с помощью Starship. Восстановление верхней ступени Starship, подобно ускорителю, будет с помощью стартовой башни. SpaceX надеется продемонстрировать это «позже в этом году, возможно, уже через два-три месяца».

Будущие корабли Starship будут оснащены двигателем Raptor 3. Маск сообщил, что его компания провела 300 испытаний этого двигателя. Raptor 3 «разработан так, чтобы не требовать теплозащитного экрана в основании, что экономит много массы и повышает надежность». Будущая версия Starship будет иметь девять таких двигателей. Именно эта версия, по словам Маска, «обеспечит ключевые элементы для надежного многоразового использования ракеты». SpaceX планирует отправить пять посадочных модулей на Марс в 2026 году. В первых миссиях примет участие человекоподобный робот Optimus от Tesla.

Ранее ракета Starship от SpaceX потерпела крушение — корабль смог вывести на орбиту полезную нагрузку, однако отработавшая ступень взорвалась над Индийским океаном и не смогла приземлиться.