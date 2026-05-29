Российский рынок розничной торговли столкнулся с резким сокращением числа новых иностранных брендов. По данным CORE.XP, с начала 2026 года не было открыто ни одного полноценного магазина зарубежной компании — показатель, который не фиксировался даже в период пандемии и после геополитических изменений 2022 года.



Международных игроков приходит все меньше, хотя несколько лет назад ситуация была куда более оптимистичной: в 2019 году на рынок вышли 29 международных брендов, в 2020‑м — 23 компании, а в 2023‑м и 2024‑м рынок ежегодно пополнялся 24 новыми игроками. Однако уже в 2025 году число дебютантов сократилось вдвое — до 12 брендов, а за первые пять месяцев того же года свои офлайн‑точки открыли лишь девять компаний.

Единственным заметным зарубежным дебютом 2026‑го стал выход австрийского производителя горнолыжной экипировки Zanier. Но бренд появился в России не через собственную сеть, а благодаря партнерству со «Спортмастером». Работа через локальных ретейлеров вместо самостоятельного запуска все чаще выбирается иностранными компаниями как более рациональный вариант присутствия на рынке.

Многие международные бренды, уже закрепившиеся в России, сохраняют позиции, но отказываются от дальнейшего расширения. Среди них — производитель бытовой техники De’Longhi, ювелирный бренд Pandora, одежная марка Mua, обувные бренды Doucal’s, Beau Today и Emiliano Zapato, а также турецкая сеть кофеен Colombia Coffee. В то же время отдельные игроки продолжают наращивать присутствие: например, итальянский Kappa, турецкая Beko и китайский мебельный бренд Jinkailai не сокращают активность и открывают новые точки.

Читайте также Число новых магазинов в московских ТЦ упало более чем вдвое

Такая сдержанность может быть связана с заметно снизившимся потребительским спрос: по данным Росстата, индекс потребительской уверенности в первом квартале 2026 года составил −12%, что побуждает россиян тщательнее планировать расходы и снижает привлекательность рынка для новых инвестиций.

Одновременно фиксируется падение трафика в торговых центрах: по оценкам Focus Technologies, за январь–апрель 2026 года посещаемость ТЦ оказалась на 2% ниже прошлогоднего уровня. При этом показатели все еще значительно отстают от уровня 2019 года — разрыв достигает 25–26%.

Существенное влияние оказывают и логистические сложности. Из‑за обострения ситуации на Ближнем Востоке осложнились поставки через ОАЭ, которые в последние годы служили ключевым транзитным коридором для торговли с Россией. Участники рынка отмечают рост стоимости перевозок и увеличение сроков доставки — это повышает издержки при выходе на новые рынки и заставляет компании пересматривать стратегии присутствия.

На фоне этих вызовов иностранные бренды все чаще выбирают альтернативные модели работы. Вместо открытия собственных магазинов они выстраивают сотрудничество с маркетплейсами, локальными дистрибьюторами и партнерскими сетями. Такой подход позволяет сохранить продажи, минимизируя капитальные вложения и долгосрочные обязательства.

Читайте также В России в 2026 году может закрыться каждый седьмой магазин одежды и обуви

Параллельно происходит существенная перестройка внутреннего рынка. Ниши, освободившиеся после ухода западных брендов, активно заполняются российскими производителями, а также компаниями из Китая, Турции и других дружественных стран. Аналитики подчеркивают, что сегодня успех торгового центра определяется не столько наличием громких международных марок, сколько гармоничным сочетанием арендаторов — включая магазины, рестораны, сервисные организации и зоны развлечений.

Статистика Nikoliers подтверждает масштаб изменений: с начала 2026 года российский рынок покинули не менее семи иностранных брендов, среди которых турецкие Les Benjamins и Karaca Home, а также казахстанский бренд Gaissina.

Несмотря на текущую паузу в экспансии, эксперты не исключают появления отдельных новых зарубежных игроков до конца года. Однако массового прихода ожидать не стоит — скорее всего, речь пойдет о точечных проектах с ограниченным присутствием на рынке, а не о масштабных запусках сетей магазинов.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.