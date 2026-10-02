Импортерам станет сложнее защищать заявленную стоимость товаров. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предлагает считать более низкую цену по сравнению с аналогичной поставкой основанием для проверки и корректировки таможенной стоимости. В результате у компаний могут вырасти пошлины и налоги, а вместе с ними — себестоимость импорта.

Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости

По проекту поправок таможня сможет сравнивать ввозимый товар с идентичной или однородной продукцией, которая проходила оформление по более высокой стоимости. Если разницу не удастся объяснить документами, стоимость могут скорректировать. При этом импортеру не обязаны раскрывать характеристики и коммерческие условия сделки, выбранной для сравнения.

Для бизнеса это делает процедуру менее предсказуемой. На цену влияют объем партии, скидки, характеристики товара, страна происхождения, курс валюты, маршрут и стоимость логистики. Даже одинаковая продукция может ввозиться по разной цене. Без информации о сравнительной поставке компании будет сложно доказать, что выбранный таможней товар экономически несопоставим, отмечает соруководитель практики внешнеторгового и таможенного регулирования Denuo Сергей Васильев.

Особенно заметным риск может быть для импортеров, которые закупают товары у разных поставщиков или работают по нестандартным коммерческим условиям. Это касается в том числе электроники, оборудования, сырья и комплектующих, где цены и логистические расходы быстро меняются. Дополнительная нагрузка может сильнее ударить по малому и среднему бизнесу, считают эксперты.

Для компаний корректировка означает дополнительные расходы уже на этапе ввоза. Если таможенная стоимость вырастет, увеличатся связанные с ней платежи. Импортеру придется выбирать между снижением собственной маржи и переносом затрат в цену товара. Поэтому новые правила могут отразиться не только на внешней торговле, но и на конечной стоимости импортной продукции.

Эксперты предлагают доработать механизм и обязать таможенные органы раскрывать больше параметров сравнительной поставки. По их мнению, низкая цена не должна автоматически считаться признаком недостоверности, если сделка подтверждена документами, реально оплачена и стороны не связаны между собой. ФТС в свою очередь указывает, что таможенная стоимость должна определяться на основе достоверной и документально подтвержденной информации.

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