Власти России определили конкретные механизмы реализации технологического сбора, о важности которого для защиты отечественного производителя еще в июле заявляло руководство Минпромторга. Согласно информации «Ведомостей», полученной от двух источников, близких к Минпромторгу и Минфину, ведомства завершили подготовительный этап.

Freepik

В частности, Минпромторг разработал соответствующий пакет поправок в закон о промышленной политике, а Минфин 6 ноября внес его на рассмотрение в правительство.

Согласно документу, плательщиками нового сбора будут как компании-импортеры соответствующей продукции, так и внутренние производители. При этом для отечественных производителей важно отметить, что обязанность уплаты сбора возникает вне зависимости от степени локализации их производства.

Однако доступ к отраслевым мерам поддержки, которые будут финансироваться из средств сбора, будет предоставляться при условии соответствия установленным критериям локализации.

Прочитайте также Развитие российской электроники обойдется бюджету в более чем 250 млрд руб.

Область применения технологического сбора будет целенаправленной — он затронет только те товарные категории, где доля российских производителей на рынке остается незначительной. Правительство планирует утверждать перечень подпадающей под сбор продукции поэтапно, в течение нескольких лет, постепенно расширяя его границы.

На начальном этапе, как уточняют источники, сбор будет взиматься исключительно с готовой продукции, а не с компонентов или сырья. Ставка сбора не будет единой для всех; она будет устанавливаться индивидуально для каждой единицы продукции и зависеть, в числе прочего, от ее стоимости. При этом, по заверениям собеседников, максимальный фиксированный размер ставки для самой дорогостоящей позиции не превысит 5000 руб.

Такой подход, как отметил один из источников, позволил сформировать усредненную ставку таким образом, чтобы не создавать избыточную фискальную нагрузку на производителей и импортеров.

Прочитайте также Производители электроники предложили полностью запретить продажу иностранной продукции на госзакупках

В случае одобрения законопроекта правительством и последующего принятия парламентом, новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Такой продолжительный переходный период, по словам второго источника, целенаправленно предусмотрен для того, чтобы дать бизнесу достаточно времени для адаптации к предстоящим изменениям.

Все средства, аккумулированные благодаря технологическому сбору, будут направлены на финансовое обеспечение мер по развитию радио- и микроэлектроники в России, формируя тем самым целевой источник финансирования для этой стратегически важной отрасли. Общий объем средств, который планируется собрать, источниками не раскрывается.