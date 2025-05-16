В 2024 году объем продаж серверного оборудования в России сократился более чем на 15%, составив 147 тыс. устройств. В денежном выражении рост оказался минимальным — менее 1%, что аналитики связывают с ростом логистических и производственных издержек, а также высокой стоимостью оборудования. При этом российские решения по-прежнему дороже зарубежных аналогов, а импортозамещение перестает быть основным драйвером спроса, что создает предпосылки для стагнации рынка в текущем году.

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Согласно данным Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), несмотря на увеличение доли отечественных производителей до 43%, их продукция в среднем на 30% дороже иностранных аналогов.

Продажи зарубежных серверов упали на 17%, при этом некоторые вендоры, такие как тайваньская Asus, напротив, увеличили поставки на 55%. Американские Dell, xFusion и Lenovo сохраняют лидерство, хотя их продажи снизились на 10-16%.

Эксперты отмечают, что часть иностранного оборудования продолжает поступать в Россию под видом отечественной продукции. Одновременно растет локальное производство — по данным консорциума «Вычислительная техника», выпуск серверов в 2024 году увеличился на 20%. Компании Yadro и «Аквариус» сообщают о росте спроса на свою продукцию на 18%.

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Однако в АРПЭ прогнозируют стагнацию рынка в 2025 году, связывая это с исчерпанием эффекта импортозамещения. Рост может возобновиться только после выхода из строя устаревшего оборудования у заказчиков.

При этом государственные требования к критической информационной инфраструктуре продолжают стимулировать спрос на российские решения, хотя экономические факторы все чаще становятся определяющими при выборе поставщиков.