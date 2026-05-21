С 2022 по 2025 год разработчики заработали 1,6 млрд руб. на внедрении и тиражировании отечественных ИТ-решений, созданных через индустриальные центры компетенций (ИЦК). Совокупные затраты на разработку этих продуктов достигли 187 млрд руб., из которых 23 млрд руб. пришлись на бюджетные средства, а остальное вложили компании. Такие данные на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2026) озвучил представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.

ИЦК — это отраслевые ИТ-консорциумы, которые запустили по поручению правительства в 2022 году. Их создавали, чтобы ускорить замену зарубежного программного обеспечения российскими разработками и связать в одном контуре заказчиков, разработчиков и крупных промышленных пользователей.

По словам Григоренко, что за это время удалось сформировать новый подход к разработке ПО за счет совместной работы разработчиков и промышленных заказчиков. Созданные продукты закрыли более 180 функциональных «белых пятен», где раньше не было отечественных решений. Он также отметил, что новые решения строятся на современной архитектуре, включают элементы искусственного интеллекта и предлагают более широкий функционал по сравнению с зарубежными аналогами.

В рамках программы отобрали 139 особо значимых проектов (ОЗП). Из них 105 уже реализованы — это 76%. На втором этапе предусмотрено еще 36 проектов, 15 из них завершены. В целом к маю 2026 года готово 120 из 175 проектов, или 69%. За счет налоговых поступлений в бюджет вернулось более 4,9 млрд руб.

Еще 22 проекта планируют завершить в 2026 году, остальные 33 — в 2027–2030 годах, следует из материалов к ЦИПР-2026. По данным правительства, объем российского IT-рынка в 2025 году вырос в 4,2 раза к уровню 2019 года и достиг 5,15 трлн руб. Доля отрасли в экономике увеличилась до 2,67%, а численность занятых — до 1,12 млн человек.

Существенно выросла и доля отечественного ПО в закупках крупного и среднего бизнеса — с 24% в 2019 году до 82% в 2025-м. Общий объем таких решений, по данным презентации, составил 3,9 млрд руб. Более 930 предприятий уже внедрили российские IT-продукты и закрыли около 180 бизнес-функций.

Чаще всего компании используют системы управления финансами — они есть у 69% предприятий. Решения для управления ресурсами, цепочками поставок и продажами применяются в 34% случаев, системы проектирования и жизненного цикла продукции — в 22%, производственные системы — в 19%.

В презентации отмечается, что ERP-системы — автоматизированные системы управления предприятием, которые объединяют финансы, производство, продажи, склад и персонал, — чаще всего внедряются в авиастроении и автомобилестроении. Инструменты проектирования чаще используют в авиа- и железнодорожном машиностроении, а производственные системы — в двигателестроении и автопроме.

Отдельно на ЦИПР-2026 представили пять проектов. Один из них — цифровая платформа аэропорта, которую «Код открытия» разработал для «Шереметьево». Она объединяет управление ресурсами, цифровой двойник и ИИ-видеомониторинг. Стоимость проекта составляет 3,3 млрд руб., развитие рассчитано до 2027 года, а внедрение, по оценкам, позволит увеличить пропускную способность терминалов на 20% и экономить более 1 млрд руб. в год.

РЖД представила систему «Экспресс» для управления пассажирскими перевозками. Проект стоимостью 1,9 млрд руб. отвечает за продажу билетов, управление вагонами и интеграцию с государственными системами. Через «Экспресс» ежегодно обслуживается более 127 млн пассажиров.

Эксперты считают, что ключевым изменением стало объединение разрозненных ИТ-решений в единую платформенную архитектуру после ухода зарубежных вендоров в 2022 году. Особенно заметно это для аэропортов и железнодорожных перевозок, где раньше использовались иностранные системы SAP, Oracle, IBM, Amadeus и SITA. Переход к отечественным решениям теперь рассматривают как один из факторов технологической устойчивости критической инфраструктуры.

