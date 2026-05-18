Председатель правительства России Михаил Мишустин открыл пленарную сессию ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде с главного тезиса: отечественный софт больше не вынужденная замена — он уже конкурирует с западными продуктами, а кое-где их обходит. Теперь государство переключается: поддерживать разработчиков уже достаточно, пора стимулировать бизнес, который этот софт внедряет. «Инк» собрал самые важные для бизнеса данные и заявления премьер-министра.

ИТ-отрасль: рост в цифрах

За 6 лет доля ИТ в ВВП удвоилась, рынок вырос в 4,5 раза и по итогам 2025 года перешагнул отметку 5 трлн рублей.

Нижегородская область в числе лидеров: ИТ обеспечила 47% роста регионального ВВП.

Впервые с 2022 года экспорт российского ПО и цифровых услуг вырос — на 15%, по данным Банка России.

В отрасли сейчас работают больше миллиона специалистов.

«Отрасль информационных технологий остается одной из самых быстрорастущих в нашей экономике».

Импортозамещение: почти финишная прямая

Когда запускали индустриальные центры компетенций (ИЦК), насчитали больше 5 тыс. процессов, которым нужен отечественный софт. Сейчас таких осталось почти в четыре раза меньше.

В геологоразведке, электроэнергетике, нефтегазе и нефтехимии все ключевые управленческие процессы полностью переведены на отечественное ПО.

В авиа- и двигателестроении, судостроении, машиностроении, строительстве, ЖКХ и финансах показатель превышает 90%.

Российский корпоративный софт уже стоит на более чем 10 млн рабочих мест по всей стране.

«Наши системы больше не воспринимаются как просто инструменты учета и отчетности, а сегодня уже являются надежными помощниками для повышения эффективности и конкурентоспособности производства».

САПР и тяжелое проектирование

Больше половины компаний перешли на российские системы автоматизированного проектирования (САПР) и системы управления жизненным циклом изделия (PLM-системы) — теперь десятки и сотни инженеров могут одновременно работать над одним изделием в общей виртуальной среде.

Появились модули для проектирования авиадвигателей, металлоконструкций, деталей из полимеров и композитов — с их помощью уже сделаны детали для двигателя PD-14.

Для конструкторских бюро создан полностью импортозамещенный программно-аппаратный контур, теперь отечественные геометрические ядра уже не уступают зарубежным ни по надежности, ни по скорости.

«Это очень важно. Мы за это боролись несколько лет».

Финансовые стимулы для бизнеса — что уже работает

Затраты на покупку российского ПО учитываются в налоговой декларации с коэффициентом 2 — компании платят меньше налога на прибыль.

Для отечественного ПО и программно-аппаратных комплексов предусмотрена ускоренная амортизация.

Из 170 особо значимых проектов больше двух третей уже завершены; общая стоимость — около 84 млрд руб., причем на каждый бюджетный рубль бизнес вложил 7 своих.

«Хочу сказать спасибо нашему ответственному бизнесу за такой подход».

Облака и ИИ — новый стандарт

Рынок облачных сервисов за 6 лет вырос больше чем в четыре раза; крупные провайдеры гарантируют, что чувствительные данные хранятся внутри страны.

С начала 2025 года количество запросов к облачным ИИ-сервисам на GPU удвоилось — прежде всего в рознице, финансах и промышленности.

ИИ уже дает конкретные результаты: экономия до 26% на отдельных производственных решениях, меньше расход газа при производстве аммиака, самосвалы в карьерах управляются в реальном времени, испытания в авиастроении ускорились на 20–30%.

ИИ в САПР и производственных системах управления постепенно становится нормой, хотя до промышленного масштаба дошли пока немногие — а значит, потенциал роста еще большой.

«Еще в 2022 году организации сомневались: надо ли переносить свои системы за пределы собственного контура? Сейчас они все чаще выбирают именно такой подход».

Строительство: BIM становится нормой

BIM/TIM-технологии (цифровые модели зданий или территорий, Building Information Modeling и Territory Information Modeling) обязательны для проектов с госфинансированием; почти каждый второй многоквартирный дом в России строится с их применением.

В реестре числится больше 800 отечественных BIM-продуктов, адаптированных под российские нормы.

«Мы, конечно, без сомнения, продолжим стимулировать внедрение таких цифровых инструментов и сократим, как следствие, издержки для бизнеса».

Амбиция: не догонять, а опережать

«Важно двигаться дальше и создавать продукты, которые будут не только закрывать потребности наших предприятий, но учитывать сложившиеся на рынке тренды… формировать фундамент для долгосрочного технологического лидерства. Это является одной из национальных целей, утвержденных президентом», — заключил российский премьер.

