Индекс финансового стресса, который рассчитывает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), 26 июня вырос до 2,471 пункта и достиг максимума с октября 2022 года. Показатель почти приблизился к отметке 2,5 пункта, которая в методологии агентства служит границей кризисного состояния финансовой системы.

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Индекс рос на протяжении последнего месяца. В предыдущий раз выше отметки 2,5 пункта он поднимался осенью 2022 года. Сейчас до порогового значения ему не хватает 0,029 пункта.

Индекс учитывает сразу несколько признаков напряжения в финансовой системе, включая инфляцию, колебания на фондовом и нефтяном рынках, процентные спреды и динамику акций финансовых компаний. По словам директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрия Куликова, в последние две недели показатель рос прежде всего из-за снижения цен на нефть, усиления волатильности фондового рынка и увеличившегося разброса доходностей бумаг финансового сектора.

В АКРА подчеркивают, что значение 2,471 пункта само по себе не говорит о начале финансового кризиса. Индекс описывает текущую степень напряжения на рынках, но не прогнозирует дальнейшее развитие событий. Поэтому приближение к пороговой отметке не означает, что показатель обязательно превысит ее и останется выше.

Напряжение было заметно и в других сегментах рынка. В июне снизились цены облигаций федерального займа, а нефтяные котировки оставались нестабильными из-за событий на Ближнем Востоке. Неопределенность также усиливали инфляционные ожидания и опасения, что рост цен окажется более устойчивым, чем рассчитывали участники рынка.

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Текущее значение пока говорит скорее о сильном рыночном напряжении, чем о полномасштабном финансовом кризисе. Во время крупных потрясений 2008−2009, 2014−2015 и 2022 годов индекс поднимался заметно выше нынешнего уровня. Однако сравнивать эти периоды напрямую следует осторожно, поскольку причины и структура финансового стресса в каждом случае различались.

Сам по себе индекс финансового стресса не позволяет оценить состояние капитала банков или вероятность массовых дефолтов заемщиков. Он отражает внешние проявления напряжения на финансовых рынках и отдельные макроэкономические показатели.

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