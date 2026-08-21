Индийская компания Navi, которая предоставляет цифровые финансовые услуги, включая платежи, потребкредиты, страхование и инвестиции, привлекла $100 млн от технологического холдина Prosus. Это первое институциональное финансирование стартапа с момента создания его девять лет назад сооснователем Flipkart Сачином Бансалом. По данным источников, сделка оценила Navi примерно в $1,3 млрд.

Aakash Dhage, Unsplash

Navi основана Бансалом в 2018 году после его ухода из Flipkart. Стартап предлагает цифровые платежи, кредитование, страхование и инвестиционные продукты, а сам предприниматель вложил в компанию сотни миллионов долларов и рассчитывает со временем превратить ее в банк.

Инвестиции Prosus приходятся на фоне подготовки Navi к возможному IPO. По данным Bloomberg, компания наняла банки для организации размещения примерно на $314 млн. Ранее стартап планировал выйти на биржу в 2022 году и привлечь $440 млн, но в следующем году отказался от этих планов из-за ухудшения ситуации на рынке IPO.

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За финансовый год, завершившийся в марте 2026 года, Navi получила выручку в размере 30,91 млрд рупий ($323 млн или примерно 26,9 млрд руб.), при этом чистый убыток вырос до 4,66 млрд рупий ($48,7 млн). В четвертом квартале компания заявила о достижении консолидированной прибыльности.

Платежное приложение Navi входит в число крупнейших сервисов UPI в Индии после PhonePe, Google Pay и Paytm. В июле оно обработало более 947 млн транзакций на 483,18 млрд рупий ($5,05 млрд). Кредитное подразделение Navi Finserv управляет активами более чем на 130 млрд рупий ($1,4 млрд).

Для Бансала инвестиция Prosus стала подтверждением выбранной стратегии развития Navi. При этом новая оценка компании заметно ниже $2 млрд, на которые стартап рассчитывал во время переговоров с институциональными инвесторами в 2024 году.

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