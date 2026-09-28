Бангалорский стартап Armatrix создал гибкую роботизированную руку длиной 3 м для осмотра и обслуживания замкнутых промышленных пространств и готовит ее к коммерческому запуску. По словам основателя и гендиректора Вишранта Дейва, у компании уже есть четыре пилотных проекта. В течение шести месяцев стартап хочет довести их число до 10−12, а поставки клиентам начать в первой половине 2028 года.

Armatrix

Устройство относится к классу гиперизбыточных манипуляторов: у него более 22 степеней свободы, тогда как у стандартной промышленной руки их, как правило, шесть. Диаметр руки составляет 50−150 мм, целевая длина серийной версии — от 3 до 5 м.

Внутри самой руки, по словам разработчиков, нет никакой электроники. Моторы, электроника и вычислительный блок находятся в отдельном герметичном блоке привода за пределами опасной зоны. Дейв утверждает, что рука проходит через цепочку из трех люков, которые находятся под прямым углом друг к другу.

Систему управления дополняет ИИ-модуль планирования траектории в реальном времени и симуляция цифрового двойника. Сейчас работой руки руководит оператор, а к автономной навигации компания планирует переходить постепенно, как описывает стратегию инвестор pi Ventures.

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На конец руки устанавливаются сменные насадки: камера, сварочная горелка и распылитель для покрытий. Пока рука применяется для инспекции, но в перспективе Armatrix хочет закрыть полный цикл — осмотр, анализ, обслуживание и повторную проверку.

Технология выросла из студенческой работы 2023 года в IIT Kanpur. Основатели Вишрант Дейв, Пратиш Авастхи и Аюш Ранджан разрабатывали алгоритм траектории манипулятора для стыковки спутников с оглядкой на канадскую руку МКС Canadarm2.

Проект получил награду Best Presentation на International Astronautical Congress в Азербайджане. Затем команда применила управление гибкой рукой в промышленности и в 2024 году зарегистрировала компанию. Сначала был построен прототип длиной 1,5 м, затем рабочий 3-метровый образец.

Первой отраслью для руки станет судостроение, далее компания рассматривает нефтегаз, атомную энергетику, авиацию и оборону. Сегодня осмотр цистерн и реакторов требует остановки оборудования, подготовки объекта и входа человека внутрь. Armatrix предлагает завести робота через существующий люк и сократить простой.

По сообщениям СМИ, компания уже работает с промышленными клиентами в рамках пилотов, начиная с судостроения. При этом в июле YourStory описывал ее как компанию без выручки, которая переходит от прототипа к первым пилотам, и называл численность команды около 13 человек.

Основную массу клиентов Armatrix планирует обслуживать по модели аренды роботов как услуги, а оборонным заказчикам продавать технику напрямую из-за требований к безопасности данных и защите интеллектуальной собственности.

Разработку поддерживает pre-seed-раунд на $2,1 млн, который в феврале 2026 года возглавил фонд pi Ventures. Деньги идут на доработку руки, расширение инженерной команды и запуск пилотов.

Змееподобные манипуляторы как класс не новы: похожие системы делала британская OC Robotics, которую купила GE Aviation. Armatrix делает ставку на сочетание внешнего привода, ИИ-навигации и сменного инструмента в одной промышленной платформе.

Работу во взрывоопасных, затопленных и радиоактивных средах компания называет целевой, но подтверждений сертификации для таких условий в открытых источниках нет. Сроки выхода на рынок остаются планами самой компании.