Индия и Япония заключили ряд соглашений в сфере искусственного интеллекта, энергетики и экономической безопасности, а также запустили первый проект по совместной разработке оборонной технологии. Новые договоренности стали итогом переговоров премьер-министров Нарендры Моди и Санаэ Такаичи в Нью-Дели.

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Визит главы японского правительства показал, насколько заметно расширилась повестка отношений между странами. Торговля и инвестиции по-прежнему остаются ее важной частью, однако теперь Нью-Дели и Токио намерены вместе развивать ИИ, укреплять цепочки поставок и расширять сотрудничество в стратегических технологиях.

После переговоров Такаичи заявила, что Индия и Япония могут дополнять друг друга за счет собственных технологических и экономических преимуществ. На фоне нестабильной международной обстановки такое партнерство становится для обеих стран особенно важным, добавила она.

ИИ стал одним из главных направлений сотрудничества

Одним из центральных направлений переговоров стал искусственный интеллект. Индия и Япония приняли отдельное совместное заявление о сотрудничестве в этой сфере, а также утвердили дорожную карту по экономической безопасности.

Моди заявил, что сочетание японских технологий и индийских программных компетенций может ускорить глобальное развитие искусственного интеллекта.

«Сочетание японских технологий точного машинного обучения и индийских программных возможностей придаст новый импульс и силу глобальному развитию искусственного интеллекта», — заявил премьер-министр Индии.

Сотрудничество не ограничилось искусственным интеллектом. Стороны приняли документы по энергетической устойчивости и экономической безопасности, которые предусматривают укрепление цепочек поставок в сфере полупроводников, квантовых технологий и передовых материалов. Переговоры также охватили торговлю, инвестиции, оборону и связи между жителями двух стран.

Еще одним итогом встречи стало соглашение о первом проекте совместной разработки в оборонной сфере. Индия и Япония будут работать над корабельной радиоантенной, которая откроет новое направление в технологическом сотрудничестве двух стран. Подробные характеристики системы и сроки реализации проекта пока не раскрываются.

Торговля и инвестиции продолжают расти

Экономическое сближение сопровождается ростом взаимной торговли и японских инвестиций. Во время визита Моди в Токио в 2025 году стороны поставили цель привлечь в Индию 10 трлн иен частных инвестиций из Японии в течение следующего десятилетия. На момент объявления эта сумма превышала $61 млрд и более чем вдвое превосходила прежний ориентир.

По данным правительства Индии, в 2025/26 финансовом году объем торговли между странами достиг $27,5 млрд. С апреля по декабрь 2025 года японские инвестиции в индийскую экономику составили еще $3,2 млрд.

Япония остается одним из крупнейших иностранных инвесторов в Индии и финансирует ряд масштабных инфраструктурных проектов. Среди них — высокоскоростная железнодорожная магистраль между Мумбаи и Ахмедабадом.

Связи между странами расширяет и частный бизнес. В сентябре 2025 года японская Sumitomo Mitsui Banking Corporation завершила приобретение 20% индийского Yes Bank примерно за $1,6 млрд и стала крупнейшим акционером банка.

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