Amazon дополнительно вложит $13 млрд в развитие ИИ и облачной инфраструктуры в Индии. Программа рассчитана до 2030 года, а общий объем инвестиций компании в страну достигнет $48 млрд.

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Новые вложения прибавятся к ранее объявленной программе Amazon на $35 млрд. Средства пойдут на расширение вычислительных и облачных мощностей, в том числе в Мумбаи и Хайдарабаде.

Amazon объявила о расширении программы после встречи генерального директора компании Энди Джасси с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели.

Техногиганты увеличат вложения в Индию

Решение Amazon показывает, что Индия становится одним из ключевых направлений для размещения ИИ и облачной инфраструктуры. Технологические компании увеличивают вложения в страну из-за быстрого роста ее цифрового рынка и спроса на мощности для обучения и запуска ИИ-моделей.

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Присутствие в Индии расширяют и другие технологические компании. Meta Platforms* заключила соглашение с Reliance Industries о строительстве в стране дата-центра, рассчитанного на работу с ИИ-нагрузками.

Объект мощностью 168 МВт построят в Джамнагаре в штате Гуджарат. После завершения работ Meta будет арендовать инфраструктуру и сможет постепенно расширять доступные мощности по мере роста спроса на ИИ-вычисления.

В Meta объясняют интерес к Индии большой аудиторией пользователей и быстрым развитием цифровой экономики. По оценке компании, это делает страну одним из наиболее перспективных рынков для расширения ИИ-инфраструктуры и облачных сервисов.

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Крупные вложения в Индию запланировали и другие американские технокомпании. Microsoft намерена направить $17,5 млрд на развитие ИИ и облачной инфраструктуры, а Google — инвестировать $15 млрд в течение пяти лет в строительство объектов для обработки ИИ-нагрузок.

В ближайшие годы Индия станет одним из главных рынков конкуренции между технологическими гигантами. Компании будут бороться за доступ к быстрорастущей аудитории, облачным контрактам и инфраструктуре, необходимой для развития ИИ-сервисов.

*Meta — запрещена на территории РФ и признана экстремистской

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