Ведущие мировые и индийские технологические компании объявили о запуске новых инициатив и партнерств в сфере искусственного интеллекта, сообщает The Economic Times. Среди ключевых планов — расширение сотрудничества между OpenAI и Tata для укрепления позиций на индийском рынке, а также запуск специализированных ИИ-моделей и платформ для автоматизации бизнес-процессов.

Freepik

Рост интереса к искусственному интеллекту в Индии связан с быстрым развитием цифровой экономики и необходимостью повышения эффективности в различных отраслях. В последние месяцы крупные игроки, такие как Google, AWS, Nvidia и Anthropic, активно инвестируют в новые решения, чтобы занять лидирующие позиции на перспективном рынке.

Генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи отметил, что значительные инвестиции в ИИ несут определенные риски, однако открывают большие возможности для технологического прогресса. В свою очередь представители OpenAI подчеркивают важность локальных партнерств для адаптации глобальных технологий к специфике индийского рынка.

Среди последних инициатив — запуск компанией Raise (материнская структура Dhan) ИИ-модели Artham, ориентированной на анализ индийских финансовых рынков, а также представление Google Workspace Studio, платформы для автоматизации повседневных задач пользователей. Кроме того, Snowflake заключила сделку с Anthropic на сумму $200 млн, а Nvidia представила серверы, ускоряющие работу ИИ-моделей в Китае в десять раз.

В числе других значимых событий — запуск AWS автономных ИИ-агентов для поддержки облачных решений, а также развитие ИИ-проектов в энергетическом секторе Махараштры. Эксперты отмечают, что США сохраняют лидерство в глобальной гонке ИИ, однако Индия становится одним из ключевых рынков для внедрения новых технологий.