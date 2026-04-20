Индонезия начала переговоры с Toyota Motor Asia о совместных инвестициях в производство биоэтанола. Проект может стать частью стратегии страны по снижению зависимости от импортного топлива.

Заместитель министра инвестиций Тодотуа Пасарибу сообщил, что «дочка» государственной энергетической компании Pertamina, отвечающая за возобновляемую энергетику, обсуждает партнерство с Toyota Tsusho. Речь идет о строительстве завода по производству биоэтанола в провинции Lampung на юге Суматры.

В случае соглашения строительство предприятия мощностью 60 тыс. килолитров биоэтанола в год может начаться во второй половине 2026 года, а запуск производства намечен на 2028 год.

Для обеспечения сырьевой базы планируется создать плантацию сорго площадью около 6 тыс. гектаров. Общий объем инвестиций оценивается в $200–300 млн.

В переговорах также участвует Research Association of Biomass Innovation for Next Generation Automobile Fuels (raBit), которая занимается разработкой биотопливных решений нового поколения.

Глава азиатского подразделения Toyota Масахико Маэда заявил, что автомобили компании смогут использовать биоэтанол, произведенный на будущем заводе. Исполнительный вице-президент Прас Ганеш, в свою очередь, подчеркнул, что переговоры продолжаются и окончательное соглашение пока не достигнуто.

Индонезия намерена наращивать производство биоэтанола за счет внутренних ресурсов — биомассы пальмового масла, кукурузы и сорго. Власти планируют к 2028 году ввести обязательную долю биоэтанола в бензине на уровне 10%, что должно сократить импорт топлива и поддержать развитие сельского хозяйства и возобновляемой энергетики.

