Китайская компания Infinix представила концепт телефона, который способен складываться втрое, уменьшаясь до размеров кредитной карты, и может быть использован в качестве камеры-клипсы. Устройство было представлено в качестве прототипа на выставке Mobile World Congress (MWC) в Барселоне в 2025 году.

Телефон Zero Series Mini Tri-Fold сгибается вертикально вдоль двух шарниров, расположенных на равном расстоянии друг от друга, что создает возможность использования в трех различных режимах.

В развернутом виде он выглядит и функционирует как обычный смартфон, а в сложенном — как миниатюрное устройство с двумя экранами, которое удобно крепить к тренажерам или приборной панели автомобиля. В этом случае устройство можно использовать как фотоаппарат, например, закрепив его на лямке рюкзака для съемки в дороге.

«Zero Series Mini Tri-Fold Concept Device легко превращается в смартфон, фитнес-компаньон с функцией “свободные руки” и компактную камеру, открывая новые возможности для мобильности, творчества и функциональности, — говорят в Infinix. — Это не просто очередная раскладушка, это смелое переосмысление того, как технологии улучшают повседневную жизнь, плавно переходя из одной формы в другую».

Компания утверждает, что, в то время как другие складные смартфоны просто увеличивают площадь экрана, концепция Mini Tri-Fold позволяет переключаться между несколькими режимами.

Так, в режиме среднего размера конструкция надежно крепится ремешком к тренажерам для отслеживания и просмотра статистики тренировок, к рулю велосипеда или приборной панели автомобиля для использования в качестве навигатора.

Расположение экранов с обеих сторон смартфона позволит отображать текст или видео на одной стороне, а, например, перевод на другой язык — на другой. Основную камеру при этом можно использовать для селфи, а второй экран — для кадрирования, что решает проблему более низкого разрешения обычных фронтальных камер.

Infinix — дочерняя компания Transsion, специализирующаяся на мобильных телефонах и ориентированная на молодежный рынок. «По мере развития спроса на складные технологии молодые потребители ищут не просто большие экраны, им нужны устройства, которые легко вписываются в их образ жизни, заменяя множество гаджетов одним решением», — заявили в Infinix.

Ранее Deutsche Telekom и Perplexity объявили о создании ИИ-смартфона стоимостью менее $1 тыс. Устройство будет представлено во второй половине 2025 года и поступит в продажу в 2026 году. Изначально оно будет ориентировано на европейский рынок.