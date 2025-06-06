Инфляция в России замедлилась с 7% в марте до 6% в апреле в годовом выражении благодаря высокой ключевой ставке, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров Банка России. На нем было принято решение снизить ставку до 20%.

Фото: Unsplash

Жесткая политика Центробанка сильнее всего сдерживает рост цен на непродовольственные товары, где инфляция остается низкой. Цены на продукты питания растут медленнее, но динамика неоднородна. В сфере услуг инфляция остается высокой, завися от доходов населения, а не от кредитов.

Ценовые ожидания предприятий снижаются, тогда как у населения они колеблются на уровне 13–14%. «Повышенные инфляционные ожидания — один из ключевых факторов, который требует от нас осторожности при принятии решений», — отметила Набиуллина.

Согласно данным за апрель-май, внутренний спрос остается высоким, но потребление и инвестиции растут умереннее. Структурные изменения усиливают неоднородность — в одних отраслях спрос растет, в других, таких как строительство, возможен спад. Напряженность на рынке труда снижается, меньше компаний сообщают о нехватке кадров.

Кредитные и депозитные ставки немного снизились, но реальные ставки остаются высокими, сохраняя жесткие денежно-кредитные условия.

Внешняя торговля в марте-апреле показала уменьшение профицита из-за падения цен на экспортные товары. Импорт остается сдержанным, а спрос на рублевые активы поддерживает стабильность валютного рынка.

Несмотря на снижение некоторых проинфляционных рисков, таких как перегрев экономики, угрозы роста цен преобладают. К дезинфляционным рискам Набиуллина отнесла быстрое охлаждение спроса. Бюджетная политика и геополитические факторы остаются ключевыми переменными.

Ключевая ставка, установленная на уровне 21% в октябре 2024 года, продолжит влиять на экономику в течение трех кварталов. Центробанк допускает паузы в снижении ставки и не исключает ее повышения, если инфляция ускорится. Цель — достичь 4% инфляции в 2026 году, что требует сохранения жестких условий.

«Инк» также пообщался с экспертами и выяснил, что значит решение о снижении ставки для граждан и бизнеса.