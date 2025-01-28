Глобальный финансовый институт ING объявил о продаже своего бизнеса в России. Покупателем станет компания «Глобал Девелопмент», принадлежащая московскому финансовому инвестору, который специализируется на факторинговых услугах. Эта сделка фактически завершит деятельность одного из крупнейших нидерландских банков на российском рынке.

Группа компаний ING — крупнейшая банковская группа Нидерландов. Основными регионами деятельности являются Нидерланды, Бельгия, Люксембург и Германия. С 2011 года входит в число глобально системно значимых банков — важнейших финансовых институтов, от которых зависит устойчивость мировой банковской системы.

Акционерное общество «ИНГ Банк (Евразия)» работало в России с 1993 года и специализировалось на обслуживании корпоративных клиентов. ING неоднократно входил в число десяти самых надежных банков России по версии Forbes.

По условиям соглашения, Global Development приобретет все акции АО «ИНГ Банк (Евразия)» и возьмет на себя всю деятельность и персонал российского подразделения. Global Development намерена продолжить обслуживание клиентов в России под новым брендом.

Сделка, которой предшествовала обширная юридическая экспертиза, подлежит одобрению различными регулирующими органами и, как ожидается, будет закрыта в третьем квартале 2025 года.

С февраля 2022 года ING не ведет бизнес с российскими компаниями, сокращает масштабы деятельности и предпринимает меры по отделению от сетей и систем ING. В то же время общий объем кредитования российских клиентов компании сократился более чем на 75%.

ING ожидает негативного влияния сделки на прибыль и убытки в размере около €0,7 млрд после уплаты налогов. Это включает в себя балансовый убыток в размере около €0,4 млрд, представляющий собой разницу между ценой продажи и балансовой стоимостью бизнеса, а также примерно €0,3 млрд от корректировки в результате изменения валютных курсов.

После завершения сделки ING продолжит дальнейшее сокращение своей офшорной экспозиции к российским клиентам., которая, по данным подразделений ING за пределами России, составила €1 млрд по состоянию на 30 сентября 2024 года, из которых €0,5 млрд покрыты ECA или CPRI.

Итальянский Intesa Sanpaolo с 15 января перестал принимать платежи в евро из российских банков. Исключение будет сделано для «дочки» банка в России — «Интезы». Эксперты отмечают, что решение затронет корпоративных клиентов, которые проводили расчеты в евро с контрагентами за пределами Италии.