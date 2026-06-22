С начала 2022 года западные компании резко сократили свое присутствие в российской экономике. Объем вложений из недружественных юрисдикций в российские активы практически уменьшился вдвое, тогда как инвестиции из дружественных и нейтральных стран, наоборот, выросли в несколько раз. Фактически произошла быстрая смена структуры иностранного капитала: уход прежних игроков совпал с усилением тех, кто готов работать в новых условиях.

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По оценкам на основе корпоративной отчетности, совокупные активы компаний из недружественных стран в России сократились примерно наполовину по сравнению с уровнем на начало 2022 года. В то же время бизнес из дружественных юрисдикций нарастил активы и доходы, используя освободившиеся ниши и сделки с уходящими инвесторами. Для части российских активов переход к новым владельцам означал не только смену бренда, но и резкий пересмотр бизнес‑модели.

Всего в стране до событий 2022 года работали 4265 иностранных компании. Примерно половина из них покинула рынок или поставила местные операции на паузу, остальные сохранили присутствие. Среди инвесторов из недружественных государств доля тех, кто свернул бизнес, оказалась заметно выше: на них пришлась основная часть исхода, 1820 из 3420.

Главный финансовый результат этого исхода для западных корпораций — стремительное сжатие оборотов. По подсчетам «Ведомостей», с 2022 по 2025 год компании из недружественных стран недополучили в России более $610 млрд выручки. Минимальный объем потерь по чистой прибыли оценивается в десятки миллиардов долларов. Особо сильно просели доходы тех, кто полностью ушел с рынка, — на них пришлась большая часть выпавшей выручки.

В отчетности заметен и обвал балансовых показателей. Так, отраженная стоимость активов западных компаний в России сократилась почти вдвое, а собственный капитал — примерно втрое по сравнению с докризисным уровнем. Это отражает не только продажи и списания, но и переоценку оставшихся активов с учетом санкций, ограничений на выплаты и ухудшения прогнозов по российскому рынку. Для многих групп российский бизнес из стабильного источника прибыли превратился в проблемный актив.

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Если учитывать не только упущенную выручку и прибыль, но и скидки при продаже, прямые списания и конфискации, оценка совокупного ущерба становится еще выше. KSE Institute оценивает прямые потери иностранного бизнеса в России более чем в сто семидесят миллиардов долларов, включая случаи экспроприации и неблагоприятные судебные решения. Reuters ранее фиксировал сопоставимый порядок величин по объему списаний и недополученных доходов западных компаний.

Условия сделок по выходу из российского бизнеса постепенно становились жестче. Если в начале продавцы могли рассчитывать на умеренный дисконт к справедливой стоимости активов, то затем уступки существенно выросли, а к ним добавился обязательный платеж в бюджет, который фактически превращал выход в дорогостоящую «опцию». Для крупных корпораций это означало фиксацию убытков, измеряемых сотнями миллионов и даже миллиардами долларов.

Секторальная картина тоже неоднородна. Больше всего недополученной выручки ($215 млрд) пришлось на автопром и связанные с ним сегменты — от поставщиков комплектующих до дилерских сетей. Значительные потери зафиксировали потребительский сектор, производители оборудования и электроники, а по утраченной стоимости активов в лидеры вышли энергетика и финансы. Это объясняется тем, что именно в этих отраслях были сосредоточены наибольшие по масштабу проекты и капиталоёмкие объекты.

Отдельные истории западных корпораций иллюстрируют масштаб проблемы. Крупные управляющие компании и энергетические концерны объявляли о многомиллиардных списаниях, сравнимых с годовой прибылью целых групп. Так, BlackRock потерял $17,2 млрд — стоимость российских активов упала с $18,2 млрд до $1 млрд. Для некоторых игроков выход из России стал одним из крупнейших разовых ударов по их отчетности за последние десятилетия. Wintershall Dea и Uniper списали примерно по $8 млрд. Shell зафиксировала убыток в $4,2 млрд. В то же время у новых владельцев часть переданных активов показала быстрый рост оборотов и переоценку бизнес‑модели: выручка «Вкусно — и точка» увеличилась на 133%.

Российские власти параллельно обсуждают возможность возвращения части иностранных инвесторов при уже иной конфигурации условий. В фокусе — локализация производства, передача технологий, развитие компетенций и более жесткие требования к структуре владения активами. Фактически речь идет о том, что повторный вход на рынок будет возможен лишь в обмен на более глубокую интеграцию в локальную экономику и отказ от прежних моделей «портфельного» присутствия.

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