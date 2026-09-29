Передача российских активов иностранных компаний во временное управление не означает смену собственника, а сам механизм остается обратимым, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал решения властей в отношении зарубежного бизнеса.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

«Речь идет о введении внешнего управления», — сказал Песков. По его словам, возможность отмены таких решений сохраняется, однако сейчас в Москве не видят предпосылок для возврата к прежнему порядку. При принятии решений учитывается, в частности, отношение стран, к которым относятся компании, отметил представитель Кремля.

Заявление прозвучало на следующий день после передачи российского бизнеса Metro Cash & Carry во временное управление. Согласно указу президента, управляющей компании «УК Торг РУС» передали доли в трех российских структурах Metro. В самой компании заявили, что бизнес продолжит работать в штатном режиме, а обязательства перед поставщиками, клиентами и сотрудниками будут выполняться без изменений.

Механизм временного управления действует в России с апреля 2023 года. Он позволяет передавать активы иностранных владельцев назначенному управляющему, который получает полномочия собственника, кроме права распоряжаться имуществом. По данным ТАСС, с учетом последнего решения в перечень включены 135 пакетов акций и долей, при этом в отношении 60 из них временное управление уже отменили.

Первыми под этот режим в 2023 году попали российские активы энергетических компаний Uniper и Fortum. Позднее временное управление ввели в «Данон Россия», «Балтике», типографиях Prime Print и автодилерском холдинге «Рольф». Часть этих решений впоследствии отменили: российский бизнес Danone был продан «Вамин Р», а «Балтика» после выхода из-под временного управления сменила владельца. В отношении ряда других активов этот режим продолжает действовать.

В 2024 году механизм распространили, в частности, на Ульяновский станкостроительный завод DMG Mori, предприятия Ariston и BSH, «Агротерру», активы Universal Beverage Company, а также бизнес AB InBev Efes. В 2025 году новых случаев было заметно меньше: в августе под временное управление передали российские активы Air Liquide, а осенью — еще один актив производителя упаковки Silgan. Указы по Rockwool и Canpack были подписаны 31 декабря 2025 года и опубликованы уже в январе 2026-го.

В 2026 году перечень начал быстро расширяться. В июле под временное управление передали активы Akzo Nobel и пакет акций «Усть-Луга Ойл», в августе — российский бизнес производителя электрооборудования ДКС. В сентябре под управление «Л.Е.В. Менеджмент» перешли российские активы Nestle, FM Logistic, «Ашана» и «Лемана ПРО», позднее список пополнили Aptar, а затем Metro Cash & Carry.

При этом механизм предусматривает возможность отмены временного управления, и на практике такие решения уже принимались. После этого судьба активов складывалась по-разному: например, бывший российский бизнес Danone был продан местному инвестору, тогда как контроль над «Аристон Термо Русь» вернулся итальянской Ariston. Поэтому нынешние решения формально остаются временной мерой, но ее срок и дальнейшая судьба каждого бизнеса зависят от отдельных решений властей.

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