Американские производители чипов Intel и AMD начали заключать с китайскими клиентами более долгосрочные соглашения на поставку серверных процессоров, сообщили Reuters два источника, знакомые с ходом переговоров. Компании добиваются от покупателей гарантий будущих объемов на фоне дефицита. С начала года отдельные модели CPU в Китае подорожали более чем на 40%.

Allison Saeng, Unsplash

Обсуждаемые соглашения закрепляют объемы будущих закупок, но не фиксируют цены. Большинство из них охватывает около года поставок, однако с некоторыми клиентами Intel и AMD обсуждают обязательства на два года и более. Сами компании не ответили на запрос Reuters.

Спрос подстегнуло быстрое развитие инфраструктуры искусственного интеллекта. Дата-центрам для ИИ нужны не только графические ускорители наподобие решений Nvidia, но и множество центральных процессоров. CPU обеспечивают работу серверов, хранилищ и сетевого оборудования, а также выполняют часть задач инференса — запуска уже обученных моделей.

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Переход к долгосрочным контрактам показывает, что вызванный ИИ-бумом дефицит добрался и до серверных процессоров. Еще недавно их было проще купить, чем ускорители и микросхемы памяти. Теперь отдельные модели CPU в Китае дорожают более чем на 10% за месяц, а с начала года цены на некоторые позиции выросли более чем на 40%, рассказал один из источников Reuters.

Нехватка процессоров может увеличить расходы китайских облачных провайдеров и интернет-компаний, а также замедлить запуск новых мощностей и ИИ-сервисов. Именно эти компании сейчас расширяют дата-центры и наращивают объем доступных вычислений.

Еще в феврале Intel и AMD предупредили китайских клиентов об увеличении сроков поставки серверных процессоров, сообщал Reuters. Покупателям приходилось ждать отдельные процессоры Intel до шести месяцев, а продукцию AMD — от восьми до десяти недель.

Глава Intel Лип-Бу Тан в апреле говорил, что спрос продолжает опережать предложение, особенно в сегменте серверных процессоров Xeon. Тогда же он назвал многолетний контракт с Google одним из нескольких долгосрочных соглашений, которые Intel подписала в первом квартале.

AMD тем временем повысила прогноз объема мирового рынка серверных процессоров к 2030 году до более чем $120 млрд. Компания связала пересмотр оценки с растущими нагрузками со стороны агентного ИИ — систем, способных самостоятельно выполнять последовательности взаимосвязанных задач.

Китай остается одним из крупнейших рынков серверного оборудования в мире. Спрос поддерживают быстрое строительство дата-центров, ИИ-кластеров и национальной вычислительной инфраструктуры. При этом Intel и AMD вместе контролируют основную часть мирового рынка серверных CPU: по оценке UBS, в 2025 году доля Intel составляла около 60%, AMD — более 20%. Параллельно китайские компании сталкиваются с экспортными ограничениями США на доступ к наиболее современным ИИ-ускорителям.

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