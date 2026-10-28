Intel договорилась о приобретении израильской компании Classiq, которая создает программное обеспечение для квантовых компьютеров. По данным Bloomberg, сделка оценивается примерно в $2,3 млрд. Сама Intel объявила о покупке в понедельник, но финансовые условия не раскрыла.

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Закрытие сделки ожидается в первой половине 2027 года и зависит от разрешений регуляторов. Покупка должна позволить Intel предлагать клиентам и оборудование, и программы для квантовых систем, то есть работать как поставщик полного стека.

В линейке компании сейчас центральные и графические процессоры, к ним добавятся квантовые. Сама Classiq квантовые процессоры не выпускает: ее продукт — программный слой, который упрощает написание программ для таких машин. Intel заявила, что после закрытия сделки сохранит совместимость ПО Classiq с оборудованием других производителей.

Classiq создана в 2020 году в Тель-Авиве. Платформа превращает описание алгоритма на высоком уровне в готовые к запуску схемы с оптимизацией под конкретное оборудование и не привязана к одному типу машин. Она интегрирована с облачными сервисами AWS Braket, Microsoft Azure Quantum и Google Cloud, а также с системами IBM, IonQ, Quantinuum и других производителей. В числе клиентов компании — BMW, Rolls-Royce, HSBC, Citi и Comcast.

В мае 2025 года Classiq закрыла раунд серии C на $110 млн под руководством Entrée Capital. Позже в капитал вошли AMD Ventures, Qualcomm Ventures и IonQ, и общая сумма инвестиций превысила $200 млн. По данным отраслевых источников, оценка компании превышает $400 млн при годовой выручке около $8−9 млн. Цена сделки с Intel заметно выше этого показателя.

Заметную роль в сделке сыграл новый генеральный директор Intel Лип-Бу Тан, который возглавил компанию в марте 2025 года. Ранее он руководил Cadence, разработчиком программ для проектирования микросхем. Тан входит в число инвесторов Classiq: его личные средства были в раунде 2022 года на $33 млн, где участвовали также инвестиционные подразделения HPE и Samsung.

В подкасте QuantumJane Тан сравнил Classiq с Cadence: по его словам, компания хочет занять в квантовых вычислениях место, которое Cadence занимает в проектировании классических чипов.

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Собственное квантовое направление Intel строит на кремниевых спиновых кубитах, их можно производить по технологиям, близким к выпуску обычных транзисторов. В июне 2023 года компания представила 12-кубитный чип Tunnel Falls, который изготовили на 300-мм пластинах, и передала его университетам и государственным лабораториям, включая Sandia.

По числу кубитов он тогда уступал решениям IBM и Google. По словам Тана, над направлением работают около 70 сотрудников, у Intel есть собственное производство. Вердикт по технологии, как он признал, пока не вынесен. Потенциал отрасли Тан оценил примерно в десять раз выше масштаба ИИ на классических вычислениях.

Intel при этом не ограничивается одной технологией. В 2026 году Intel Capital вложилась в Quantware, производителя сверхпроводящих квантовых процессоров, и в Q-Factor, который привлек $24 млн на системы с нейтральными атомами.

Покупка Classiq добавляет программный слой, работающий на машинах разных типов, тогда как собственная ставка Intel — на один из пяти подходов к кубитам, которые сейчас соперничают на рынке: сверхпроводящие схемы, ионные ловушки, фотоника, нейтральные атомы и кремниевые кубиты.

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