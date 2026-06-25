Новая критическая публикация в Nature усилила сомнения в заявлениях Microsoft о прогрессе в области квантовых вычислений и научной обоснованности ее амбициозных планов. Ранее компания сообщала о прорыве в разработке квантовых технологий, а в июне 2026 года объявила, что рассчитывает создать работающую квантовую систему уже к 2029 году.

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Квантовые компьютеры считаются одной из наиболее перспективных технологий будущего. Ожидается, что они смогут решать сложные задачи в науке, материаловедении, фармацевтике и кибербезопасности, с которыми классические вычислительные системы не справляются или справляются слишком медленно. Развитие отрасли вошло в число приоритетов правительства США. Администрация президента Дональда Трампа объявила о финансировании примерно на $2 млрд и поставила цель к 2028 году создать квантовую систему, пригодную для решения научных задач.

В отличие от многих конкурентов, включая IBM и Google, Microsoft развивает менее изученный подход, основанный на топологических кубитах и майорановских квазичастицах. Компания рассчитывает, что эта технология позволит создавать более стабильные квантовые процессоры и даст ей преимущество перед разработчиками других архитектур.

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Однако выбранный Microsoft путь уже много лет вызывает споры в научном сообществе. Компания почти два десятилетия работает над технологией, которая должна лечь в основу ее квантовых компьютеров, но исследователи по-прежнему оспаривают интерпретацию некоторых ключевых результатов.

Поводом для новой дискуссии стала опубликованная в Nature работа физика Генри Легга из шотландского Университета Сент-Эндрюс. Ученый усомнился в выводах исследования Microsoft, которое вышло в феврале 2025 года и позднее стало одной из основ для заявлений компании о квантовом прорыве.

Ранее Microsoft сообщала, что получила признаки существования майорановских квазичастиц, которые играют центральную роль в выбранном компанией подходе. Однако результаты, подтверждающие это открытие, не были опубликованы в рецензируемом научном журнале. В работе, вышедшей в Nature, Microsoft сформулировала более ограниченный вывод. Компания заявила, что ее программное обеспечение способно обнаруживать мельчайшие энергетические зазоры в сверхпроводящих материалах.

Энергетические зазоры имеют важное значение для создания кубитов — базовых элементов квантовых компьютеров. В отличие от классических битов, кубиты могут одновременно существовать в суперпозиции нескольких состояний, но остаются крайне нестабильными и быстро теряют квантовую информацию. Microsoft считает, что способность точно находить нужные состояния в сверхпроводниках может приблизить создание более надежных топологических кубитов.

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Легг заявил, что его анализ выявил противоречия в опубликованных результатах. По словам ученого, программное обеспечение Microsoft могло принять случайный шум за значимый сигнал, а представленный компанией набор данных не содержал убедительных подтверждений заявленного эффекта.

«Если изучать систему, в которой по сути происходят случайные физические процессы, рано или поздно можно увидеть лик Иисуса на тосте», — заявил Легг. Так он сравнил выводы алгоритма с поиском знакомых образов в случайных формах.

Microsoft не согласилась с критикой Легга. В официальном ответе Nature компания назвала свое программное обеспечение практическим инструментом для настройки квантовых чипов, который помогает определять наиболее подходящие участки для размещения кубитов.

Руководитель направления разработки квантового оборудования Microsoft Четан Наяк рассказал Reuters, что технологию уже применяют внутри компании для настройки чипов, на которых проводятся квантовые операции.

«Это все равно что спорить, возможен ли полет, а затем оказаться рядом с самолетом. Почему бы просто не сесть внутрь и не прокатиться?» — сказал Наяк.

Критики при этом указывают, что Microsoft пока не представила серии независимых и воспроизводимых экспериментов, которые подтвердили бы жизнеспособность ее подхода. Физик из Питтсбургского университета Сергей Фролов отметил, что IBM, Quantinuum и другие участники рынка развивают квантовые технологии на основе более изученных методов, не требующих подтверждения существования майорановских квазичастиц.

По словам Фролова, имеющихся доказательств пока недостаточно, чтобы утверждать, что выбранный Microsoft подход приведет к созданию практического квантового компьютера.

Несмотря на критику, Microsoft продолжает заявлять, что ее квантовая программа приближается к созданию масштабируемой вычислительной системы. Публикация Легга не завершила спор вокруг технологии, но усилила дискуссию о том, насколько далеко компания продвинулась на пути к обещанному квантовому прорыву.

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