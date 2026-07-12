Стартап Oratomic закрыл раунд серии A на $300 млн для разработки квантового компьютера промышленного масштаба, который, по расчетам компании, потребует всего 10–20 тыс. кубитов — на порядки меньше, чем закладывают конкуренты.

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Раунд возглавили ARCH Venture Partners, Spark Capital и Khosla Ventures, в нем также приняли участие Bezos Expeditions, Index Ventures, General Catalyst, Lowercarbon Capital и Bain Capital. Инвестор Винод Хосла назвал вложение крупнейшей стартовой инвестицией своего фонда за всю историю.

Компанию основали физики из Калифорнийского технологического университета. Их технология предполагает использование лазеров в качестве оптических пинцетов для удержания отдельных атомов — на этом принципе строится архитектура будущего компьютера.

По словам сооснователя и гендиректора Oratomic Долева Блувштейна, толчком к запуску стартапа стало открытие, что коррекцию ошибок можно проводить при значительно меньшем числе кубитов, чем считалось ранее — а именно эффективная коррекция ошибок остается ключевым барьером для практического применения квантовых вычислений.

В отличие от большинства конкурентов, которые уже поставляют прототипы NISQ-систем (зашумленных промежуточных квантовых компьютеров) исследовательским центрам и корпорациям, Oratomic не планирует выпускать такие промежуточные продукты и нацелена сразу на компьютер полезного масштаба к концу десятилетия.

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Блувштейн подчеркнул, что Oratomic не стоит сравнивать со стартапом PsiQuantum, оцененным в $7 млрд в сентябре прошлого года: тот также минует стадию NISQ, но нацелен на компьютер с миллионом кубитов к концу следующего года, тогда как подход Oratomic компания называет принципиально более простым и дешевым.

Отрасль квантовых вычислений в последние месяцы переживает всплеск интереса инвесторов: в этом году на биржу вышли Infleqtion и Quantinuum, а котировки публичных Rigetti и IonQ выросли за последние полтора года в разы.

Полноценный квантовый компьютер, по общей оценке участников рынка, способен ускорить расчеты в биотехе, химии, логистике, искусственном интеллекте и криптографии.

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