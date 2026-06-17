Intel перевела усовершенствованный техпроцесс 18A-P на стадию опытного производства, которая предшествует серийному выпуску. Компания рассчитывает, что успешный запуск технологии укрепит доверие к ее контрактному бизнесу и поможет привлечь новых внешних заказчиков.

Rubaitul Azad, Unsplash

Техпроцесс 18A-P стал улучшенной версией Intel 18A. С его помощью компания хочет подтвердить, что способна соблюдать сроки и выполнять обязательства перед заказчиками при выпуске передовых чипов. Это должно повысить привлекательность технологии для сторонних клиентов.

Изначально генеральный директор Intel Лип-Бу Тан рассматривал 18A прежде всего как технологию для улучшения собственных продуктов компании. Позднее Intel начала оценивать возможность ее использования при выпуске чипов для внешних клиентов.

Финансовый директор Intel Дэвид Зинснер также говорил об изменении стратегии. По его словам, компания рассматривает 18A уже не только как внутреннюю технологию, но и как основу для развития контрактного производства.

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По сравнению с 18A новый техпроцесс повышает производительность чипов до 9% при прежнем энергопотреблении либо снижает расход энергии до 18% без потери производительности. Кроме того, 18A-P получила улучшенные тепловые характеристики и дополнительные инструменты для проектирования чипов.

Intel заявила, что 18A-P полностью совместима с правилами проектирования для 18A. Благодаря этому клиенты смогут переносить на новый техпроцесс уже готовые разработки, не создавая дизайн чипов заново.

Дополнительным фактором для Intel стал растущий спрос на вычислительные мощности для систем искусственного интеллекта. В первом квартале компании из ИИ-сегмента закупали процессоры настолько активно, что производителю удалось реализовать даже часть запасов чипов, которые прежде считались невостребованными.

Intel ожидает, что ее выручка во втором квартале составит от $13,8 млрд до $14,8 млрд. Прогноз компании оказался выше консенсусной оценки аналитиков LSEG, составлявшей $13,07 млрд.

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