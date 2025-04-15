Консалтинговая компания NF Group выяснила, что в 2025 году на торговых улицах Москвы откроется на 46% меньше fashion-магазинов, чем в 2024 году. По данным аналитиков, на рынке стрит-ретейла в столице планируется запуск не более 30 новых магазинов, тогда как год назад их было 44.

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По мнению директора направления стрит-ретейла NF Group Ирины Козиной, основная причина такой тенденции заключается в низкой доле свободных площадей в центральных торговых коридорах Москвы, при том, что спрос на размещение в таких локациях остается высоким.

Так, по прогнозу консалтинговой компании IBC Real Estate, вакансия на ключевых торговых улицах в столице к концу 2025 года снизится на 1,9% относительно прошлого года, до 6,5%.

Директор департамента торговой недвижимости консалтинговой компании Nikoliers Юлия Кузнецова считает, что сказываются растущие издержки из-за высоких ставок аренды, логистики, ремонта и эксплуатации. Также эксперт считает важным фактором снижение маржинальности офлайн-проектов.

Совместное исследование «Яндекса» и редакции «Инк.» подтверждает эту теорию. В 2024 году информацию о том, как открыть «магазин одежды», «секонд-хенд», «пошив и ремонт одежды» и «шоурум», искали реже, чем раньше.

С развитием e-commerce люди все чаще покупают одежду онлайн из-за более широкого выбора и низких цен. Это делает традиционные магазины менее привлекательными.

Если еще три года назад «магазин одежды» был на первом месте по количеству запросов в России, то сейчас он опустился на пять позиций, уступив место ПВЗ, кофейням, таксопаркам, кафе и аптекам.

Также сокращение количества открытий на торговых улицах связано с замедлением выхода на рынок новых брендов, считает руководитель отдела по работе с торговыми площадями консалтинговой компании CORE.XP Евгения Прилуцкая.

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По подсчетам руководителя департамента маркетинговых исследований консалтинговой компании CMWP Андрея Шувалова, с начала 2025 года число вышедших на российский рынок компаний уменьшилось вдвое относительно результатов прошлого года, до девяти новых брендов. Он прогнозирует, что показатель к концу года снизится на 57%.

Если иностранные компании традиционно делали ставку на размещение в помещениях стрит-ретейла, то сейчас их доля в общем объеме арендаторов не превышает 9%.

До пандемии и ухода из РФ международных брендов этот показатель составлял 19%, напомнила руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай.

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По словам Козиной, сейчас в таких местах располагаются в основном магазины российских ювелирных домов или мультибрендовые проекты.

Кузнецова также отметила, что такой тренд наблюдается и в Санкт-Петербурге, где зарубежные марки занимают около 20% площадей.

Число таких ретейлеров будет продолжать снижаться по мере того, как у брендов, временно приостановивших свою деятельность в России, будут заканчиваться сроки аренды, пояснмла Ногай. Таких компаний всего 12, среди них — Chanel, Gucci, Tiffany&Co, Prada, Dior и Hermes.