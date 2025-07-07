Современные мессенджеры полностью зависят от централизованных серверов и доступа в интернет. Это создает серьезную проблему в условиях ЧП, стихийных бедствий или в регионах с плохой связью. Пользователи нуждаются в способе общения, который был бы защищен и не зависел от технологических гигантов. Решение этой проблемы предложил сооснователь Twitter Джек Дорси.

Дорси запустил бета-версию Bitchat — децентрализованного мессенджера, работающего без подключения к интернету. Приложение использует технологию Bluetooth Low Energy для создания одноранговой ячеистой сети. Близлежащие устройства соединяются друг с другом, образуя самоорганизующуюся сеть, где каждый телефон выступает и как отправитель, и как ретранслятор сообщений.

Ключевой особенностью Bitchat является фокус на конфиденциальности. Сообщения в приложении временные: они хранятся в памяти устройства и исчезают после доставки или по истечении определенного срока. Для защиты переписки используются современные стандарты шифрования. Личные сообщения защищены криптографическим методом X25519, а сами данные шифруются с помощью алгоритма AES-256-GCM.

Для групповых чатов предусмотрена защита паролем, ключи от которого генерируются с помощью Argon2id — алгоритма, устойчивого к атакам методом перебора. Кроме того, система «сохрани и перешли» временно хранит сообщения для пользователей, находящихся офлайн, и доставляет их при повторном подключении к сети. Это обеспечивает надежность связи даже в нестабильных условиях.

Bitchat — это некоммерческий эксперимент, продолжающий давнюю поддержку Дорси децентрализованных платформ. Проект имеет открытый исходный код на GitHub и доступен для тестирования через Apple TestFlight. Запуская Bitchat, Дорси удваивает ставку на свое видение будущего коммуникаций: приватных, устойчивых к цензуре и независимых от централизованного контроля, что особенно актуально после его ухода из совета директоров соцсети Bluesky.