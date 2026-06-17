Интерпол сообщил о резком росте киберпреступности и мошенничества в странах Азии. Преступления в цифровой среде занимают все большую долю в криминальной статистике и постепенно вытесняют традиционные схемы.

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Согласно новому отчету Интерпола, в некоторых странах региона на киберпреступления приходится около трети всех зарегистрированных преступлений. Самой распространенной угрозой остается финансовое мошенничество, которое также наносит наибольший ущерб экономике.

В последней оценке киберугроз Интерпол отдельно отмечает распространение онлайн-мошенничества, фишинга и других цифровых схем обмана. Преступные сети все чаще используют их вместо традиционных способов заработка, поскольку такие операции проще проводить одновременно в нескольких странах.

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Интерпол назвал происходящее «постоянной, масштабной проблемой, затрагивающей множество юрисдикций». Ее распространению способствуют быстрое развитие цифровой инфраструктуры и недостаточно тесное взаимодействие правоохранительных органов разных стран.

Быстрая цифровизация помогла экономическому росту стран Азии, но одновременно создала новые уязвимости. Преступники используют онлайн-сервисы для работы сразу в нескольких странах, из-за чего расследования затягиваются, а правоохранительным органам требуется больше времени для реакции.

В результате растут не только масштабы киберпреступности, но и ее цена для экономики. Финансовый ущерб от онлайн-мошенничества и цифровых атак продолжает увеличиваться.

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