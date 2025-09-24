Искусственный интеллект (ИИ) положит начало периоду «цифрового дарвинизма», который будет «очень, очень жестоким» по отношению к компаниям, не сумевшим адаптироваться. Об этом заявила директор по инвестициям Allianz Global Investors Виржини Мезоннев.

Unsplash

Она отметила, что ИИ представляет одновременно угрозу и огромную возможность, но прогнозировать исход сложно.

Мезоннев оценила, что от 15% до 20% компаний, котирующихся на биржах сегодня, могут исчезнуть через пять лет — часть обанкротится, а другие будут поглощены. Это также вызвало опасения, что многие рабочие места и отрасли могут стать ненужными из-за этой технологии.

В качестве примера компаний, выигравших от внедрения нейросетей, эксперт привела производителя чипов для ИИ у Nvidia, акции которой выросли на 161% с ноября 2022 года после запуска ChatGPT от OpenAI.

Ранее газета The Financial Times проанализировала сотни корпоративных отчетов и стенограмм финансовых конференций компаний из индекса S&P 500 за прошлый год.

Издание пришло к выводу, что многие американские корпорации активно обсуждают ИИ, но редко могут конкретизировать его положительное влияние на бизнес.