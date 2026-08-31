В 2025 году российские разработчики программного обеспечения вложили в развитие 360 млрд руб. — на 37% меньше, чем годом ранее. В 2024-м совокупный объем инвестиций софтверных компаний составлял 575 млрд руб., следует из оценки ассоциации «Руссофт».

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Сокращение инвестиций совпало не только с ростом налоговой нагрузки, но и с замедлением спроса из-за высокой ключевой ставки. С 2025 года компании на УСН стали плательщиками НДС, хотя при доходах до 60 млн руб. действовало автоматическое освобождение от налога. Для аккредитованных ИТ-компаний ставка налога на прибыль выросла с 0% до 5%. По расчетам «Руссофта», сами по себе дополнительные отчисления в бюджет могли объяснить лишь 5–10% снижения инвестиций.

С 2026 года нагрузка на отрасль выросла еще раз: для аккредитованных ИТ-компаний тариф страховых взносов с выплат в пределах установленной базы поднялся с 7,6% до 15%, а для выплат сверх нее сохранился на уровне 7,6%. Для разработчиков эта мера особенно чувствительна, поскольку фонд оплаты труда формирует 60–80% их расходов. Однако падение инвестиций в 2025 году она объяснять не может: тогда продажи компаний росли медленнее затрат, совокупная чистая прибыль сократилась примерно на треть, а вложения — почти в той же пропорции.

В 2026 году вложения могут вернуться к росту, но пока это скорее оптимистичный сценарий. Расчет «Руссофта», основанный на планах опрошенных компаний, предполагает увеличение инвестиций на 18% при росте выручки на 17%. Доля внешнего финансирования при этом может подняться с 17,7% до 19%. Сама ассоциация называет прибавку в 18% наиболее благоприятным вариантом. Реалистичный сценарий предполагает более скромный рост, а нового сокращения инвестиций исключать нельзя. Частично компенсировать увеличение страховых взносов может замедление роста зарплат.

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Даже при восстановлении вложений разрыв с потребностями компаний останется большим. Участники опросов несколько лет отмечали, что перспективные проекты требуют в два-три раза больше капитала, чем бизнес фактически может в них вложить. В 2025 году разрыв стал еще шире: по самооценке респондентов, фактические инвестиции покрыли лишь 23,5% необходимого объема. В 2026-м компании рассчитывают увеличить этот показатель до 27,2%.

Отрасль по-прежнему зависит прежде всего от собственных денег. В 2024 году на средства самих компаний пришлось 77,3% инвестиций, а в 2025-м этот показатель изменился незначительно. Если прибавить вложения учредителей, доля внутреннего финансирования в 2025 году достигла 82,4%, внешнего — 17,6% против 19,2% годом ранее. Доля сторонних частных инвесторов выросла с 0,4% до 2,15%, но весь прирост обеспечила одна компания из выборки, поэтому «Руссофт» не считает его устойчивой тенденцией.

У небольших компаний доля внешнего капитала оказалась выше: у разработчиков с выручкой менее 375 млн руб. она превышает показатель крупных игроков, как и отношение общих вложений к обороту. В 2024–2025 годах внешнее финансирование занимало большую долю и у сервисных компаний, хотя «Руссофт» считает продуктовую модель более привлекательной для инвесторов. Ассоциация объясняет этот парадокс более короткими сроками окупаемости сервисных проектов и меньшим объемом собственных средств у такого бизнеса.

Продуктовые компании при этом хуже оценивают свою обеспеченность инвестициями: создание собственного ПО занимает много времени, поэтому отдача от вложений приходит не сразу. Еще одно изменение 2025 года — выравнивание объема инвестиций относительно оборота у компаний, работающих только в России, и разработчиков с зарубежными продажами. Годом ранее этот показатель был выше у игроков, сосредоточенных на российском рынке.

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