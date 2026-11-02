В октябре 2026 года индийские стартапы привлекли $677,8 млн инвестиций — на 47,5% меньше, чем месяцем ранее. Главной причиной спада стало отсутствие крупных сделок. Ни одна компания не получила финансирование на $100 млн и более. Такие данные приводит издание Entrackr.

Aakash Dhage, Unsplash

Всего за месяц индийские стартапы провели 99 раундов финансирования с раскрытыми суммами. Из них 20 пришлись на компании на стадиях роста и поздних этапах развития — они получили $414,6 млн. Еще 79 сделок на ранних стадиях принесли около $263 млн. Кроме того, девять компаний привлекли инвестиции, но не раскрыли их размер.

В годовом выражении спад оказался еще сильнее: по сравнению с октябрем 2025 года объем финансирования сократился на 60,8% — с $1,73 млрд до $677,8 млн. Еще в сентябре индийские стартапы получили $1,29 млрд, тогда как в феврале и июне инвестиции достигали примерно $2 млрд за месяц.

Крупнейшую инвестицию октября получила Tessolve Semiconductor, занимающаяся разработкой инженерных решений для полупроводниковой отрасли. Компания привлекла $75 млн. Следом расположился медицинский стартап Even Healthcare, которому удалось получить $50 млн.

Среди других крупных сделок:

Boldfit, производитель спортивной одежды, обуви и товаров для фитнеса, — $42 млн;

DailyObjects, бренд аксессуаров для гаджетов и повседневного использования, — $35 млн;

RapidCanvas, разработчик платформы корпоративного искусственного интеллекта, — $29 млн;

Scimplify, производитель специальных химических веществ и передовых материалов, — $25 млн;

Origin, стартап в области робототехники, — $20 млн;

Nat Habit, бренд косметики и товаров для здоровья, — $15 млн.

Среди стартапов на ранних стадиях развития крупнейшую сумму получила AuxoAI, разрабатывающая решения на базе искусственного интеллекта для бизнеса, — $20,7 млн. Еще $15 млн привлекла медицинская компания Cent, а образовательный проект Mesa School of Business и медицинский стартап Confido Health получили по $12,5 млн.

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Больше всего инвестиций получили стартапы из Бангалора — одного из главных технологических центров Индии. За октябрь местные компании привлекли $420 млн в рамках 52 сделок. Это почти 62% всего объема финансирования с раскрытыми суммами.

На втором месте расположился столичный регион Дели (Delhi-NCR), где стартапы привлекли $110,26 млн в рамках 18 сделок. Третью строчку занял Мумбаи с $57,53 млн и 11 сделками. Еще $41,22 млн получили компании из Хайдарабада, заключившие пять сделок.

По объему привлеченных инвестиций лидировала электронная коммерция. Работающие в этой сфере стартапы получили $182,69 млн в рамках 27 сделок. Следом шли компании, развивающие искусственный интеллект, — $131,12 млн за 22 сделки, а также медицинские технологии — $104,61 млн за 13 сделок. Полупроводниковая отрасль получила $75 млн благодаря единственному крупному раунду Tessolve Semiconductor.

В октябре на индийском стартап-рынке состоялось пять сделок по приобретению компаний. Разработчик корпоративного программного обеспечения Freshworks купил ИИ-стартап Robusta. Медицинский стартап Cent, который в том же месяце привлек $15 млн инвестиций, приобрел Medsee, а специализирующаяся на кибербезопасности компания Protectt.ai — AIShield.

Помимо этого, производитель товаров повседневного спроса Marico за 10,12 млрд рупий (около $105 млн) выкупил дополнительные 24,09% Satiya Nutraceuticals, увеличив свою долю в компании до 84,09%. Еще одна сделка состоялась в сфере здравоохранения: стартап Hoola Health приобрел компанию UpTodd.

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В то время как венчурное финансирование сокращалось, октябрь оказался насыщенным событиями на индийском фондовом рынке. На биржу вышли оператор маркетплейса Snapdeal — компания AceVector, а также производственная платформа Zetwerk. Главным событием стал дебют Jio Platforms 28 октября. В первый день торгов ее акции подорожали примерно на 27% относительно цены размещения, а сама компания стала второй по рыночной капитализации в Индии.

При этом, по данным Entrackr, за октябрь не поступало сообщений о массовых увольнениях в индийских стартапах. Одним из заметных кадровых событий стал переход Маянка Хандуджи, ранее работавшего в Elevation Capital, в венчурный фонд Bessemer Venture Partners. Там он занял должность партнера и будет заниматься инвестициями в компании на ранних стадиях развития.

По подсчетам Entrackr, с начала 2026 года индийские стартапы привлекли почти $11 млрд. Однако после относительно успешных месяцев финансирование заметно сократилось. Как отмечают аналитики издания, инвесторы стали осторожнее и теперь уделяют больше внимания устойчивости бизнес-моделей, финансовым результатам компаний и их способности выйти на прибыль.

Если в ноябре и декабре индийские стартапы будут привлекать по $1 млрд ежемесячно, годовой объем финансирования приблизится к $13 млрд. Это заметно выше $11,3 млрд, которые рынок получил в 2023 и 2020 годах. Даже при сохранении октябрьского темпа инвестиций итоговая сумма может превысить этот показатель. Однако, как отмечает Entrackr, ближайшие два месяца покажут, был ли октябрьский спад временным или рынок вступил в более продолжительный период осторожного финансирования.

Октябрьский спад еще не означает, что инвесторы потеряли интерес к индийским стартапам. Деньги продолжают поступать в электронную коммерцию, искусственный интеллект, медицинские технологии и полупроводниковую отрасль, однако за месяц ни одна компания не провела раунд финансирования на $100 млн и более. По оценке Entrackr, рынок становится более избирательным: инвесторы все внимательнее оценивают финансовую устойчивость компаний и их перспективы выхода на прибыль.

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