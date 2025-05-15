Инвесткомпания «Вартон», связанная с бывшим участником списка Forbes Денисом Фроловым и гендиректором «Группы Астра» Ильей Сивцевым, достигла договоренности о покупке контрольного пакета акций разработчика промышленных роботов Technored. Эксперты оценивают потенциальную стоимость сделки в диапазоне 600-700 млн руб. с учетом премии за контрольный пакет.

Фото: Technored

Сделка заключена на фоне активного развития рынка промышленной робототехники в России, чему способствует уход западных компаний и государственная политика импортозамещения. По мнению аналитиков, эти факторы создают благоприятные условия для инвестиций в отрасль.

14 мая в особой экономической зоне «Технополис Москва» состоялось подписание корпоративного договора между «Вартон» и Technored. Согласно информации, полученной Forbes, сделка предполагает поэтапное приобретение до 51% компании. На первом этапе «Вартон» планирует приобрести 49% акций Technored, с возможностью увеличения доли в дальнейшем.

Финансовые условия сделки остаются конфиденциальными. Известно, что в организации сделки участвовал инвестбанк BSF Partners, однако его представители также воздержались от комментариев по финансовым аспектам.

Technored, основанная в 2018 году Артемом Лукиным, специализируется на разработке и производстве промышленных роботизированных систем. Согласно финансовой отчетности, в 2023 году выручка компании составила 485,2 млн руб. при чистой прибыли 17,9 млн руб. В 2024 году выручка достигла 640 млн руб., компания сохраняет прибыльность.

Специалисты отмечают, что текущие производственные мощности Technored позволяют выпускать до 1 тыс. роботов в год. Руководство компании ставит амбициозные цели по увеличению производства до 25 тыс. единиц к 2030 году и рассматривает возможность проведения IPO на Московской бирже.

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Российский рынок промышленной робототехники демонстрирует устойчивый рост. По данным аналитиков, с 2014 года количество промышленных роботов в стране ежегодно увеличивалось в среднем на 33%. Особенно заметный рост произошел после ухода с рынка западных производителей, что создало новые возможности для отечественных компаний.

Эксперты подчеркивают значительный потенциал российского рынка робототехники, особенно в свете государственных программ поддержки и поставленной задачи войти в топ-25 стран по уровню роботизации к 2030 году. По оценкам специалистов, для достижения этой цели России необходимо внедрить более 90 тыс. промышленных роботов.

Сделка между «Вартон» и Technored рассматривается экспертами как знаковое событие для отрасли, которое может задать положительный тренд для других инвестиций в секторе промышленной робототехники.