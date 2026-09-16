OpenAI ведет предварительные переговоры с инвесторами о новом раунде финансирования, который может оценить создателя ChatGPT более чем в $1,2 трлн — еще до проведения первичного публичного размещения акций. Об этом сообщил Bloomberg источник, знакомый с ходом переговоров.

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По словам источника Bloomberg, инициатива исходит от самих инвесторов, а решение о продолжении сбора средств будет зависеть от того, когда компания намерена выходить на биржу. Ранее гендиректор OpenAI Сэм Альтман говорил изданию Fortune, что долгожданное IPO компании остается в планах, но не состоится в текущем году.

Дополнительное финансирование, если компания примет решение его привлечь, даст OpenAI возможность отложить размещение еще на один-два квартала, рассказал источник.

Также средства могут понадобиться для поддержки новых сделок по слияниям и поглощениям — ранее OpenAI уже потратила миллиарды долларов на покупку стартапов, включая ИИ-устройство io ветерана Apple Джони Айва и разработчика Python-инструментов Astral.

Раунд такого масштаба позволил бы OpenAI обойти по оценке главного конкурента — Anthropic, который в мае привлек финансирование при оценке в $965 млрд с учетом новых инвестиций. OpenAI также рассматривает возможность раскрыть часть информации о своей деятельности частным инвесторам еще до IPO, отметил собеседник.

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О переговорах ранее сообщила газета Financial Times, уточнив, что раунд позволит долгосрочным инвесторам компании нарастить долю перед публичным размещением.

Конкурирующая ИИ-лаборатория Anthropic готовится к собственному IPO и уже выбрала биржу Nasdaq в качестве площадки для листинга — компания намерена привлечь сумму, сопоставимую с размещением SpaceX или превышающую ее; ориентировочные сроки, по данным Bloomberg, — октябрь. Ракетная компания Илона Маска в июне установила рекорд, привлекнув в ходе размещения $86,3 млрд.

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