OpenAI тестирует новый формат рекламы в ChatGPT, который после клика не отправляет пользователя на сайт рекламодателя, а открывает брендированный чат прямо внутри сервиса. Там вместо обычной посадочной страницы начинается диалог с ИИ-агентом компании — например, о товаре или дальнейших действиях покупателя.

Mariia Berezovsky, Unsplash

Новый формат пока доступен только части рекламодателей. Одним из первых его тестирует онлайн-ритейлер Wayfair в рамках пилотной программы OpenAI Sponsored Agent — компания использует ее в ограниченном масштабе, чтобы проверить возможности так называемой разговорной коммерции.

Новый формат стал одной из первых попыток OpenAI приблизиться к так называемой AI-native рекламе — объявлениям, изначально встроенным в привычный для ИИ-сервисов формат диалога. Финансовый директор OpenAI Сара Фрайр ранее называла нынешнюю рекламу под ответами ChatGPT лишь «базовой отправной точкой» и говорила, что компания еще не запустила формат, который был бы по-настоящему органичен для ИИ.

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Для рекламодателей ChatGPT при этом остается перспективным, но пока не доказавшим свою эффективность каналом. Опрошенные Digiday специалисты говорят, что отдача от рекламы на платформе пока не убедила бренды заметно наращивать расходы, поэтому бюджеты остаются сравнительно небольшими и в основном экспериментальными.

Новый формат может приблизить ChatGPT к полноценной площадке для покупок, но одновременно создает для ритейлеров новую дилемму: оставить клиента внутри чужой платформы или по-прежнему пытаться перевести его на собственный сайт, где компания контролирует покупку, данные о пользователе и дальнейшее взаимодействие с ним.

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