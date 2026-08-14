Инвесторы обвинили певицу и актрису Селену Гомес, ее мать и стартап Wondermind в мошенничестве с ценными бумагами и нарушении контракта. Они утверждают, что вложили в компанию почти $1,2 млн, но не получили обещанных результатов и не были своевременно уведомлены о финансовых проблемах бизнеса.

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Wondermind Гомес и ее мать основали в 2021 году. Стартап должен был предоставлять пользователям ежедневные ресурсы для поддержки психического здоровья. По словам истцов, актриса также обязалась участвовать в продвижении компании, однако обещанная маркетинговая кампания так и не состоялась.

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Инвесторы утверждают, что Wondermind не раскрывала им информацию о проблемах компании, а о серьезных трудностях они узнали лишь после публикации The Cut в сентябре 2025 года. В иске также говорится, что Гомес и руководство стартапа искажали финансовые показатели компании и преувеличивали степень участия певицы в ее работе.

«Партнерских отношений не существовало. Инициативы так и не были реализованы. Приложение так и не было создано», — говорится в жалобе.

Истцы требуют вернуть вложенные средства, а также возместить судебные издержки. Wondermind пока не ответила Forbes на запрос о комментарии.

Похожий спор в 2026 году возник вокруг бывшего CEO соцсети IRL (Get Together) Абрахама Шафи. Прокуратура утверждает, что стартап привлек около $170 млн, а Шафи вводил инвесторов в заблуждение относительно рекламных расходов и реального роста пользовательской базы. Сам предприниматель обвинения отрицает.

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