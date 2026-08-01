Компания SpaceX готовится провести первую в статусе публичной компании конференцию по итогам квартальной отчетности. Ожидается, что основное внимание будет уделено расходам на развитие искусственного интеллекта и доходам спутниковой сети Starlink. Однако розничных инвесторов больше интересуют вопросы, связанные с космической программой компании и проектом Starship.

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По примеру Tesla SpaceX запустила онлайн-платформу, где акционеры могут заранее задавать вопросы и голосовать за наиболее интересные из них. Предполагается, что в конференции примет участие глава компании Илон Маск.

Среди самых популярных вопросов оказались просьбы показать больше видеоматериалов о лунной версии корабля Starship, который разрабатывается для доставки астронавтов на Луну в рамках программы NASA Artemis. Инвесторы также интересовались сроками начала орбитальной дозаправки Starship, возможностью улучшить внешний вид ракеты и даже предлагали необычные идеи — например, покрасить ее в розовый цвет или продавать спонсорские места на теплозащитных плитках с именами поклонников.

Отдельное внимание привлек недавно представленный талисман SpaceX — сиба-ину по имени Asteroid. Акционеры предложили активнее использовать персонажа в образовательных и благотворительных проектах для детей.

Такой характер обсуждений связан с тем, что около 30% акций в ходе IPO были распределены среди розничных инвесторов — это стало одним из крупнейших подобных размещений на американском рынке.

Несмотря на то, что акции SpaceX после IPO потеряли более половины стоимости по сравнению с внутридневным максимумом, вопросы о финансовых показателях компании оказались значительно менее популярными. Немногие из них касались коммерческих перспектив проектов в области искусственного интеллекта, включая сроки выхода на окупаемость ИИ-направления и запуска орбитальных центров обработки данных.

При этом тема возможного объединения SpaceX и Tesla, активно обсуждавшаяся инвесторами после публикации отчетности Tesla, практически не вызвала интереса на форуме SpaceX. Это произошло даже после публикации сообщения The Wall Street Journal о якобы подготовке Tesla к возможному разделению китайского бизнеса перед потенциальным слиянием. Илон Маск ранее опроверг эту информацию.

Большинство розничных инвесторов сохраняют оптимизм в отношении долгосрочных перспектив SpaceX. Однако некоторые участники обсуждения задаются вопросом, насколько оправданы инвестиции в компанию с учетом заявлений Маска о том, что развитие искусственного интеллекта и робототехники в будущем может привести к миру, где товары и услуги станут настолько дешевыми, что деньги утратят прежнее значение.

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