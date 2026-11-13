Российские стартапы привлекают все меньше денег. За январь—октябрь 2026 года объем венчурных инвестиций упал на 36% год к году, до 8,1 млрд руб., а рынок pre-IPO — на 28%, до 980 млн руб. Чтобы вернуть интерес инвесторов, Минэкономики и Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) предложили изменить правила работы инвестиционных товариществ и ввести налоговые льготы для тех, кто вкладывает деньги в технологические компании.

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Эти предложения обсудили 12 ноября на совещании в Совете Федерации. По данным гендиректора Московского венчурного фонда Юлии Поволоцкой, за десять месяцев число венчурных сделок сократилось на 31%, до 105. За весь 2025 год стартапы получили 15,8 млрд руб. — на 8% меньше, чем в 2024-м. При этом доля частных фондов в инвестициях выросла с 57% до 67%, а доля бизнес-ангелов, которые обычно поддерживают молодые проекты, снизилась с 27% до 15%. Директор ФРИИ Кирилл Варламов оценил ежегодную нехватку денег на развитие стартапов в 600 млрд руб.

Минэкономики предлагает разрешить физическим лицам напрямую участвовать в инвестиционных товариществах. Сейчас их сторонами могут быть только организации. Законопроект об изменении правил Госдума приняла в первом чтении в декабре 2025 года. Перед вторым чтением ведомство обсуждает с Банком России требования к частным инвесторам: им придется подтвердить опыт и наличие достаточных средств.

ФРИИ предлагает ввести налоговый вычет для компаний, которые инвестируют в технологические проекты. Они смогут списывать до 50% федеральной части налога на прибыль. Кроме того, фонд хочет разрешить эндаументам вкладывать деньги в закрытые паевые фонды и сохранить льготу по НДФЛ для инвесторов, которые больше года владеют акциями, облигациями или паями высокотехнологичных компаний. Сейчас эта льгота действует до конца 2027 года, но ее планируют отменить.

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Сокращается и рынок pre-IPO — привлечения денег от инвесторов перед выходом компании на биржу. По данным KAMA FLOW, за десять месяцев 2026 года четыре компании получили 980 млн руб. Для сравнения: за тот же период прошлого года четыре эмитента привлекли 1,36 млрд руб. Крупнейшую сделку провел производитель мясной продукции «ХСкаут» — 450 млн руб. Разработчик BI-платформы Visiology и производитель бионических протезов Steplife получили по 200 млн руб., финансовая компания «Лэндэр-Инвест» — 130 млн руб. на первом этапе размещения.

Инвесторы все чаще выбирают депозиты и облигации, которые позволяют получать доход без вложений на несколько лет. Интерес к pre-IPO также снижают неопределенность со сроками выхода компаний на биржу, завышенные оценки бизнеса, недостаток информации о финансовых результатах и высокая стоимость размещений. За десять месяцев 2026 года на Московской бирже состоялись всего два IPO — B2B-РТС и «Инкаб Холдинга».

Из-за небольшого числа IPO инвесторы опасаются, что не смогут вовремя продать купленные акции. Поэтому они все чаще требуют от компаний гарантий возврата денег, если выход на биржу не состоится. Один из вариантов — обратный выкуп доли с доходностью, привязанной к ключевой ставке, рассказал управляющий партнер венчурного фонда ФРИИ Дмитрий Калаев. Однако такие условия могут отпугнуть сами компании от привлечения денег через pre-IPO.

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Участники рынка рассчитывают на оживление инвестиций после снижения ключевой ставки и возвращения успешных IPO. По оценке KAMA FLOW, к концу года объем рынка pre-IPO может вырасти до 1,27 млрд руб., если «Лэндэр-Инвест» привлечет все запланированные 415 млн руб.

Интерес инвесторов, по мнению экспертов, прежде всего будут вызывать компании с готовым продуктом, постоянными заказчиками и понятной финансовой отчетностью. Среди перспективных направлений ФРИИ называет искусственный интеллект, кибербезопасность, агротехнологии, медицинские разработки и робототехнику.

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