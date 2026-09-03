В первом полугодии 2026 года российские стартапы привлекли $29,3 млн венчурных инвестиций — на 62% меньше, чем годом ранее. Число сделок также сократилось — на 35%, до 35. Данные приводятся в исследовании Dsight, подготовленном при поддержке Б1, Т-Банка и Kama Flow. Подробности — в распоряжении «Инка».

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Несколько крупных раундов фактически сформировали весь рынок: на пять крупнейших пришлось 82% объема инвестиций, причем две сделки на поздних стадиях обеспечили 54%. Медианный чек сократился на 65% — с $600 тыс. до $210 тыс., а средний чек среди сделок с раскрытой суммой составил $1,05 млн.

Сильнее всего сократились поздние стадии. Число раундов упало с девяти до двух, а объем инвестиций — с $42 млн до $15,9 млн. На ранних стадиях количество сделок уменьшилось с 18 до 10, объем — с $20 млн до $10,4 млн. Посевной сегмент выглядел устойчивее по числу сделок — 15 против 22 годом ранее, однако объем вложений и здесь сократился более чем вдвое, с $5 млн до $2,2 млн.

Основатель Dsight Арсений Даббах объясняет спад нехваткой капитала для масштабирования. По его словам, зрелым проектам все сложнее привлекать следующие раунды. Одни переходят под контроль стратегических инвесторов, другие ищут финансирование за рубежом, а третьи не достигают показателей, необходимых для нового раунда.

Крупнейшими стали два раунда с участием Kama Flow. $9,1 млн получил разработчик систем машинного зрения Callisto Vision, еще $6,8 млн — создатель автономных роботов для коммерческой уборки ROBO. По числу сделок лидировали два направления: корпоративное ПО с пятью раундами и промышленные технологии с четырьмя. Промышленные проекты при этом вышли на первое место по объему привлеченного капитала — $11,4 млн. Потребительские стартапы получили $4,75 млн, или 16% всех инвестиций, но 81% этой суммы пришелся на один раунд «Мегасклада».

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Фонды, синдикаты и бизнес-ангелы участвовали в 30 из 35 сделок, включая все пять крупнейших раундов. Среди опрошенных Dsight инвесторов 86% назвали важным доверие к управляющему, а по 71% отметили профессиональный отбор проектов, доступ к закрытым сделкам и понятную юридическую структуру. Географию частных вложений авторы показывают на примере ЗПИФ «Венчурные инвестиции 1»: 67,7% его пайщиков живут за пределами Москвы.

На рынке слияний и поглощений в технологическом секторе картина выглядит иначе. За полугодие аналитики Dsight насчитали 33 сделки совокупным объемом $829 млн — почти в 28 раз больше объема венчурных инвестиций. Сравнение, впрочем, условно: венчурные раунды дают компаниям капитал для роста, тогда как при M&A деньги обычно получают владельцы продаваемых активов. В 21 из 28 сделок с раскрытым размером доли покупатель получил не менее половины компании, причем в девяти случаях речь шла о полном выкупе.

Почти весь объем M&A обеспечили две покупки. «Т-Технологии» приобрели 100% группы «Авто.ру» за 35 млрд руб. ($421 млн по расчетам Dsight), а Сбер — 41,9% группы «Элемент» за 27 млрд руб. ($348 млн). Вместе на эти сделки пришлось 93% объема M&A с раскрытой стоимостью. Партнер Б1 Антон Устименко подчеркивает, что за высоким показателем стоят прежде всего несколько крупных покупок. Поскольку возможностей для IPO немного, продажа стратегическому инвестору остается для основателей и ранних инвесторов одним из главных сценариев выхода из проекта.

В базовом сценарии на второе полугодие Dsight ожидает отдельных сделок на посевной и ранней стадиях и сохранения высокой активности на рынке M&A. Широкого восстановления венчурного финансирования аналитики пока не прогнозируют. Даббах советует стартапам еще до выхода к инвесторам подтвердить спрос — найти клиентов, запустить пилоты, получить предзаказы или контракты. Инвесторам он рекомендует оценивать, смогут ли проекты масштабироваться в странах СНГ и на других зарубежных рынках.

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