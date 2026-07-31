Стартап Simile, создающий синтетических пользователей для маркетинговых и продуктовых исследований, привлек более $200 млн в раунде B при оценке компании после сделки в $2 млрд. О новом финансировании Simile объявила всего через пять месяцев после выхода из стелс-режима и привлечения $100 млн в раунде A, который возглавила Index Ventures.

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Раунд возглавила Greenoaks, а Index Ventures вновь вложилась в Simile вместе с Hanabi Capital, Bain Capital Ventures, A*, Factory и CVS Health Ventures. Definition стала новым инвестором компании.

CVS Health Ventures выделяется среди участников раунда. Это венчурное подразделение CVS Health, которая одновременно входит в число клиентов Simile. Совмещение ролей клиента и инвестора говорит об интересе к продукту, но само по себе еще не подтверждает масштаб спроса, поскольку параметры сотрудничества и размер контракта не раскрыты.

Simile предлагает компаниям цифровые модели потребителей, на которых можно заранее проверять маркетинговые кампании, продуктовые гипотезы и изменения интерфейсов. На раннем этапе такой тест помогает отсеять часть неудачных решений до работы с реальной аудиторией, хотя полноценного исследования с участием людей он не заменяет.

Сооснователь и гендиректор Simile Джун Сун Пак занимался социальными симуляциями еще во время докторантуры в Стэнфорде. В проекте Smallville 25 ИИ-агентов жили в виртуальном городке, запоминали события, строили планы и общались, а один из них организовал вечеринку ко Дню святого Валентина.

Миссия Simile — точно и достоверно смоделировать поведение всех восьми миллиардов жителей Земли — звучит эффектно, но пока скорее напоминает предельно амбициозный ориентир. Реакции людей зависят от контекста, личного опыта и сочетания рациональных и эмоциональных мотивов, поэтому универсальную точность таких симуляций сложно не только обеспечить, но и независимо проверить.

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Гораздо убедительнее выглядит более приземленный сценарий — использовать синтетических пользователей как первый фильтр для гипотез и продуктовых макетов. Такой инструмент может быстро выявить слабые места до дорогого исследования с реальной аудиторией, примерно как ИИ-генерация кода позволяет собрать черновой прототип интерфейса до полноценной разработки.

Интерес инвесторов к синтетическим пользователям заметен и по сделке Aaru, которая привлекла раунд A в декабре. Однако $1 млрд были лишь максимальной заявленной оценкой. Часть инвесторов вошла в раунд на других условиях, поэтому оценивать всю компанию по этой планке некорректно.

Миллиардные оценки при короткой операционной истории показывают, насколько сильно венчурный рынок разогрет вокруг прикладных ИИ-инструментов для бизнеса. Инвесторы в этом сегменте оценивают не столько накопленные финансовые результаты, сколько команду, ранний интерес крупных клиентов и шанс занять новый рынок раньше конкурентов.

О пятикратном росте оценки Simile говорить нельзя, поскольку оценка предыдущего раунда не раскрывалась. Пятикратный рост, о котором сообщила компания, относится к выручке за пять месяцев. За это время платформа, по данным стартапа, провела десятки миллионов симуляций для компаний из списка Fortune 100, но абсолютную выручку, число клиентов и суммы контрактов Simile не назвала. Поэтому реальный масштаб корпоративного спроса пока сложно сопоставить с оценкой в $2 млрд.

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