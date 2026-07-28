Испанский ИИ-разработчик Multiverse Computing планирует привлечь до €500 млн в раунде серии C. Раунд пока остается открытым. До привлечения средств компанию оценили в €1,5 млрд, а при сборе всей заявленной суммы ее оценка после сделки достигнет €2 млрд.

Alex Shuper, Unsplash

Раунд совместно возглавили Forgepoint Capital International, Bullhound Capital и фонд BNP Paribas Solar Impulse Venture Fund. Среди других участников — фонд Европейского инновационного совета (EIC Fund), испанская государственная инвесткомпания SETT, Катарский банк развития, венчурное подразделение Национального банка Канады NAventures, Santander Alternative Investments, HP и Orange Ventures.

При закрытии раунда на заявленную сумму общий объем финансирования Multiverse Computing с учетом предыдущих инвестиций превысит €700 млн. Серию C стартап объявил спустя чуть больше года после предыдущего раунда. В июне 2025 года компания привлекла $215 млн, или €189 млн.

Штаб-квартира Multiverse Computing находится в Доностии, также известной как Сан-Себастьян. Ключевая разработка компании CompactifAI использует тензорные сети — математический аппарат, возникший в квантовой физике, — для сжатия ИИ-моделей. По утверждению разработчика, технология может уменьшать размер крупных языковых моделей (LLM) на 80–95% при незначительной потере точности и заметно снижать потребность в вычислительных мощностях.

По словам гендиректора и сооснователя Энрике Лизасо, CompactifAI позволяет запускать мощные модели без дорогостоящей облачной инфраструктуры — на смартфонах, частных серверах и промышленных площадках. Multiverse Computing утверждает, что ее модели уже работают на миллионах устройств и систем, включая дроны, камеры, спутники, автомобили и телекоммуникационное оборудование.

Помимо сжатия моделей, Multiverse Computing развивает платформу, которая подбирает оптимальную среду для каждой ИИ-задачи и решает, обработать ее на устройстве или отправить в облако. В одном программном слое компания объединяет компрессию моделей, оркестрацию графических процессоров, ИИ-сервисы и инструменты контроля.

По данным Multiverse Computing, у нее более 100 клиентов по всему миру. В их числе Банк Канады, Bosch, Telefónica и Allianz. Решения компании используют в промышленности, финансах, энергетике, аэрокосмической отрасли, кибербезопасности, обороне, медицине и науках о жизни.

По данным Multiverse Computing, ее выручка в пересчете на год выросла более чем в десять раз по сравнению с прошлогодним уровнем. Ранее компания сообщала, что в 2026 году рассчитывает довести годовую регулярную выручку (ARR) до €200 млн.

Средства из нового раунда Multiverse Computing планирует направить на расширение библиотеки сжатых ИИ-моделей, разработку собственных алгоритмов, инвестиции в ИИ-инфраструктуру и дальнейшее развитие программной платформы. Компания также намерена укрепить присутствие в Восточной и Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Канаде и США.

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