Российские инвестиционные платформы, специализирующиеся на размещении акций частных компаний, пока не научились стабильно зарабатывать на своей основной деятельности. Об этом заявил основатель платформы Rounds Антон Утехин, объявивший о закрытии проекта после пяти лет работы. Опрошенные «Инком» участники рынка подтвердили, что проблема действительно носит системный характер.

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Почему закрывается Rounds

Инвестиционная платформа Rounds объявила о прекращении работы и намерена отказаться от лицензии оператора инвестиционной платформы. По словам основателя компании Антона Утехина, решение связано не с регулированием или проблемами с инвесторами, а с экономикой самого бизнеса.

«Деятельность самой инвестиционной платформы перестала себя окупать, и мы не нашли способа сделать ее более прибыльной именно как инфраструктуру. В целом это общая беда всех существующих на рынке платформ, специализирующихся только на ценных бумагах, — они все убыточны», — рассказал он «Инку».

За пять лет через платформу прошло более 30 сделок на общую сумму 2,5 млрд руб. Уведомления о закрытии получили более 3 тыс. инвесторов.

В чем проблема бизнес-модели

По мнению партнера инвесткомпании KAMA FLOW Павла Охонина, сложности и правда заложены в самой экономике подобных проектов.

Он пояснил, что такие площадки обычно получают комиссию за организацию сделки, которая редко превышает 2% от объема привлеченных инвестиций. При этом значительная часть взаимодействия с инвесторами находится на стороне брокеров и управляющих компаний, которые обладают собственной клиентской базой.

«У платформы, только организующей сделку, обычно нет сопоставимого прямого доступа к такой инвесторской базе. Поэтому ее доход ограничен небольшой комиссией от объема размещения», — отметил Охонин.

Ситуацию дополнительно осложняет размер самого рынка. По словам эксперта, российский сегмент private equity и pre-IPO пока остается относительно небольшим, поэтому даже крупные сделки не всегда позволяют инфраструктурным игрокам покрывать операционные расходы.

Что может спасти рынок

По мнению Охонина, устойчивой такая модель может стать только при наличии дополнительных источников дохода. Речь может идти о собственной инвесторской базе, партнерстве с венчурными фондами, сопровождении компаний после привлечения капитала или других сервисах, которые позволяют получать доход не только от разовых размещений.

Именно в эту сторону намерена двигаться и команда Rounds. После закрытия платформы компания планирует сосредоточиться на развитии нового проекта TickerBox, который должен стать площадкой для агрегации сделок на рынке private equity и pre-IPO.

По словам Утехина, одной из главных проблем рынка остается низкая прозрачность после завершения раунда инвестиций. Инвесторы получают максимум информации на этапе привлечения средств, однако после сделки многие компании практически перестают раскрывать данные о своей деятельности.

Что говорят другие участники рынка

С тем, что одной специализации на размещении ценных бумаг недостаточно для устойчивого бизнеса, согласны и другие участники рынка.

По словам основателя инвестиционной платформы Lender Invest Дмитрия Исакова, платформы с одним продуктом имеют ограниченный потенциал роста. Он отметил, что сама Lender Invest начинала как краудлендинговая площадка, однако впоследствии расширила набор инструментов для инвесторов и бизнеса.

«Инвесторам и компаниям нужны не отдельные инструменты, а возможность решать широкий спектр задач в рамках одной площадки», — убежден Исаков.

По его словам, российское законодательство позволяет инвестиционным платформам работать не только с акциями, но и с облигациями, займами, обеспеченными займами и цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Именно такие многофункциональные площадки, по его мнению, имеют больше шансов на устойчивое развитие.

Что это значит для бизнеса

История Rounds показывает, что российский рынок pre-IPO сталкивается с противоречием. Интерес инвесторов к частным компаниям растет, объемы сделок постепенно увеличиваются: по оценкам участников рынка, оборот этих сделок в России вырос с более чем 4 млрд руб. в 2024 году до потенциальных 10,5–14 млрд руб. по итогам 2025 года.

Однако инфраструктурные игроки пока не нашли способа превратить организацию таких размещений в устойчивый бизнес. Если проблема действительно характерна для всего сегмента, рынку придется искать новые модели монетизации и дополнительные сервисы как для инвесторов, так и для компаний, привлекающих капитал.

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