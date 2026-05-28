Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против инженера-программиста Google Мишеля Спаньоло, указав на возможное использование внутренних корпоративных данных при торговле на платформе прогнозов Polymarket. Речь идет о сегменте цифровых ставок на реальные события, который все чаще рассматривается как часть формирующейся инфраструктуры финансовых рынков нового типа.

По версии следствия, Спаньоло, известный в сети под ником AlphaRaccoon, мог опираться на закрытые маркетинговые материалы и внутренние данные Google, связанные с проектом «2025 год в поиске». Эти сведения, как утверждается, использовались им при принятии решений на рынке прогнозов. Общий объем операций, фигурирующих в материалах дела, превышает $1,2 млн.

Согласно данным профиля в LinkedIn, он работает в Google более 12 лет. В рамках расследования также изучаются сделки на сумму свыше $2,7 млн, которые связаны с прогнозами по популярности поисковых запросов и формированию трендов внутри экосистемы компании.

Прокурор Южного округа Нью-Йорка (США) Джей Клейтон считает, что Спаньоло нарушил обязательства перед работодателем и использовал конфиденциальную информацию Google для извлечения прибыли через сделки на Polymarket на сумму более $1,2 млн. Он подчеркнул, что подобные практики подрывают доверие к финансовым рынкам и требуют обязательного правового преследования.

Аналитики обращают внимание, что такие платформы, как Kalshi и Polymarket, формируют гибридную модель, объединяющую элементы деривативов, краудсорсинговых прогнозов и блокчейн-торговли. В такой системе информация становится ключевым ресурсом, а скорость ее обработки напрямую влияет на потенциальную доходность.

Представитель Polymarket заверил в сотрудничестве с регуляторами и правоохранительными органами, включая прокуратуру Южного округа Нью-Йорка и Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Он также обратил внимание, что Polymarket остается единственной платформой прогнозов, сотрудничество с которой уже привело к предъявлению обвинений в инсайдерской торговле в США. По его словам, блокчейн-основанные рынки обеспечивают прозрачность и прослеживаемость операций, поскольку любые действия участников оставляют цифровой след.

В Google в свою очередь подтвердили, что сотрудник был отстранен от работы, а компания тоже сотрудничает с расследованием.

Сам инцидент стал очередным примером того, как рынки прогнозов постепенно встраиваются в более широкую цифровую финансовую экосистему, где границы между аналитикой, доступом к информации и инвестиционными решениями становятся все менее четкими.

