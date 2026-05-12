Генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон подал иск против Netflix, обвинив сервис в незаконном сборе данных пользователей, слежке за детьми и использовании механизмов, вызывающих привыкание. Власти штата утверждают, что компания годами анализировала привычки зрителей и передавала информацию рекламным и дата-брокерам без согласия пользователей.

Согласно иску, Netflix вводил аудиторию в заблуждение, заявляя, что не собирает и не продает пользовательские данные. При этом, как утверждает прокуратура Техаса, сервис анализировал предпочтения зрителей и ежегодно зарабатывал на этих данных миллиарды долларов.

Отдельный блок в иске посвящен функции автовоспроизведения. Власти считают, что Netflix намеренно использовал «скрытые приемы», чтобы удерживать пользователей у экранов: после окончания одного эпизода или фильма сервис автоматически запускал следующий.

В жалобе также приводятся слова сооснователя и председателя совета директоров Netflix Рида Хастингса, сказанные в 2020 году. Тогда он заявил: «Мы ничего не собираем», — пытаясь подчеркнуть, что подход Netflix отличается от моделей сбора данных, которые используют такие технологические гиганты, как Amazon и Google.

В иске говорится, что «конечная цель Netflix — приковать детей и семьи к экранам, собирать их данные и затем монетизировать их». Там же приводится еще одна формула претензий властей: «Когда вы смотрите Netflix, Netflix смотрит за вами».

Представитель Netflix отверг обвинения и заявил, что компания намерена оспаривать иск в суде. В компании подчеркнули, что соблюдают законы о конфиденциальности и защите данных во всех регионах присутствия.

Прокуратура Техаса требует обязать Netflix удалить все данные пользователей, которые, по версии властей, были собраны незаконно, и запретить их дальнейшее использование без согласия. Кроме того, штат настаивает на ограничении практик, связанных с таргетированной рекламой, и добивается гражданских штрафов до $10 тыс. за нарушение.

Ранее суд в штате Нью-Мексико признал Meta* виновной в нарушении закона о защите прав потребителей и обязал компанию выплатить $375 млн штрафов. Присяжные пришли к выводу, что корпорация вводила пользователей в заблуждение относительно безопасности своих сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp**, а также способствовала рискам эксплуатации детей на платформах.

*Meta — запрещена на территории РФ и признана экстремистской

**Facebook, Instagram и WhatsApp — принадлежат Meta

