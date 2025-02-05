Современные модели ИИ не могут читать мысли, поэтому для достижения желаемых результатов необходимо точно формулировать запросы и предоставлять ясный контекст. Подход к написанию подсказок можно сравнить с объяснением задачи ребенку, который хочет помочь, но не имеет полного представления всей ситуации.

Организованность

Развитие генеративных ИИ-моделей позволяет лучше справляться со сложными задачами, запросами и языком. Однако наличие такой возможности не освобождает от необходимости корректно формулировать требования. Это можно сравнить с объяснением задания ребенку, которому предстоит выполнить что-то немного более сложное. Его можно попросить собрать игрушки, напомнив о необходимости вернуть все на места, забрать игрушки из других комнат и не забыть положить детали пазла обратно в коробку.

Более эффективным будет формулирование задания следующим образом: «Необходимо собрать игрушки из всех комнат в доме. Каждая игрушка должна быть возвращена в свою коробку или на место, откуда была взята, а не просто быть брошена в общем ящике». Четкое и продуманное оформление задания помогает ИИ лучше понять цель, особенно когда речь идет о более сложных задачах.

Составление списка

Список поможет сохранить модели организованность. Вот как это может выглядеть на примере для ребенка:

Мне нужно, чтобы ты собрал свои игрушки со следующей последовательностью действий:

Сначала принеси свои игрушки из другой комнаты, чтобы все было в одном месте.

Расставь все свои игры и детали пазлов по местам.

Поставь коробки обратно на полку.

Все игрушки большого размера положи обратно в корзину для игрушек.

Убедись, что все игрушки, с которыми ты не спишь, вернулись на полку.

Дважды проверь под кроватью, чтобы убедиться, что ничего не пропустил.

Дай мне знать, когда закончишь, и мы сможем заказать десерт!

Использование такого подхода делает инструкции более понятными и простыми для выполнения, и позволяет ребенку проверить свою работу. Также включение подобных указаний может помочь моделям генеративного ИИ предоставлять более точные ответы.

Можно давать указания ИИ, как обычно это делается на работе. Мне нужно, чтобы вы составили краткое содержание и список действий по итогам нашей встречи. Он должен включать:

Обзор основных обсуждаемых вопросов.

Выявленные риски.

Полный список действий, включая ответственного за каждую задачу, если это указано в расшифровке.

Следует обратить внимание на необходимость включения всех важных деталей и тщательно проверить, что ничего не упущено.

Использование примеров и ссылок при создании объявлений или рекламных материалов

Если требуется рекламное сообщение в социальную сеть для нового магазина, следует предоставить необходимые детали, которые помогут сформулировать текст в соответствии с ожиданиями. Например:

Создай объявление для нового магазина, который значительно больше, чем предыдущий, и продлевает часы работы с 10:00 до 22:00 в течение месяца торжественного открытия. Стиль объявления должен быть воодушевляющим, чтобы привлечь основную аудиторию — взрослых с маленькими детьми.

Экспериментируя с различными элементами, такими как стиль, тон и подача информации, можно попробовать несколько формулировок, чтобы модель выдала нужный ответ.

Комбинирование стратегий

Например: Мне нужно написать речь для нашего ежегодного корпоративного мероприятия. Она должна звучать так, будто ее произнес Стив Джобс, если бы он возглавлял гораздо меньшую компанию. Вот что необходимо сделать:

Признать усердие каждого члена команды.

Похвалить Джо и Сэма за успешное заключение крупной сделки в конце года.

Отметить жесткую конкуренцию со стороны других компаний.

Предварительно обсудить цели по доходам на следующий год и мотивировать команду на их достижение.

С усилением привычки к генеративному искусственному интеллекту появляется соблазн доверять модели организацию мыслей. Однако в долгосрочной перспективе лучше достигать результатов при выполнении сложных задач с помощью четко подготовленных инструкций, как для ребенка.

Ранее глава Nvidia Дженсен Хуанг рассказал, как сам использует ИИ в повседневной жизни. Хуанг является одним из главных игроков в гонке вооружений искусственного интеллекта. Его компания производит множество мощных компьютерных чипов, которые поддерживают большие языковые модели искусственного интеллекта.