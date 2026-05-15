Производитель ИИ-чипов Cerebras Systems привлек $5,5 млрд в ходе IPO на Nasdaq, установив цену размещения на уровне $185 за акцию — значительно выше первоначального диапазона $115–125, который позже повысили до $150–160. Это крупнейшее технологическое IPO этого года и один из самых мощных дебютов на американском рынке.

В первый день торгов акции открылись на отметке $385 — более чем вдвое выше цены размещения. Розничные инвесторы активно скупали бумаги, разогнав котировки выше $330 уже в середине сессии. По итогам дня акции закрылись на уровне $311, а рыночная капитализация компании достигла $66 млрд, следует из данных Yahoo Finance. После закрытия торгов котировки снова пошли вверх. При цене размещения $185 полностью разводненная оценка Cerebras составляла $56,4 млрд. Состояние сооснователя и CEO компании Эндрю Фелдмана оценивалось почти в $1,9 млрд, а сооснователя и технического директора Шона Ли — примерно в $1 млрд.

Путь к IPO оказался непростым. Cerebras впервые подала заявку на размещение еще в 2024 году, однако процесс затянулся из-за крупных инвестиций со стороны абу-дабийской Group 42 (G42). Сделка потребовала длительной проверки со стороны Комитета США по иностранным инвестициям (CFIUS). Дополнительной проблемой стала высокая концентрация выручки. Практически весь доход компании обеспечивала G42, что вызывало вопросы у потенциальных инвесторов.

Вернуться к IPO компания смогла после публикации обновленной финансовой отчетности в апреле 2026 года. Выручка Cerebras за 2025 год выросла на 76% — до $510 млн, а клиентская база расширилась. Главным переломным моментом стал выход в прибыль. Чистая прибыль достигла $237,8 млн против убытка почти в $500 млн годом ранее. Среди нынешних клиентов Cerebras — OpenAI, G42, Университет искусственного интеллекта имени Мохамеда бин Зайеда и Amazon Web Services.

Cerebras специализируется на чипах для инференса — вычислений, необходимых для работы ИИ-моделей после обучения, когда они отвечают на запросы пользователей. Это один из самых быстрорастущих сегментов ИИ-инфраструктуры по мере массового внедрения языковых моделей. Свой флагманский чип компания разрабатывала с нуля специально под ИИ-задачи — в отличие от Nvidia, чьи GPU изначально создавались для графических вычислений.

Еще до начала торгов Cerebras увеличила объем размещения до 30 млн акций, однако спрос все равно значительно превысил предложение. Следующим испытанием для компании станет сохранение высоких темпов роста выручки при одновременном расширении клиентской базы.

