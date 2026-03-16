В четвертом квартале 2025 года объем досрочного погашения ипотечных кредитов за счет реализации заложенного жилья достиг 425 млн руб. Это в два раза выше показателя за аналогичный период 2024 года. По итогам всего прошлого года россияне направили на погашение жилищных займов средства от продажи квартир на общую сумму 1,3 млрд руб.

Объем задолженности, погашенной передачей квартир банкам в качестве отступного, в октябре-декабре составил 757 млн руб. В предыдущем году такие операции носили единичный характер. Совокупный объем ипотечных кредитов, закрытых ценой утраты недвижимости, приблизился к 1,2 млрд руб.

В Центробанке России рост показателей объяснили действиями отдельных крупных заемщиков. Массового характера, по данным регулятора, явление не приобрело. Основная часть граждан продолжает рассчитываться по ипотеке собственными средствами. За год объем таких платежей достиг 1,36 трлн руб.

Объем проблемной ипотечной задолженности к концу 2025 года удвоился и достиг 205 млрд руб. Эксперты связывают это с кредитами, выданными в 2023 году с минимальным первоначальным взносом заемщикам с высокой долговой нагрузкой.

Продажа заложенного жилья позволяет гражданам избежать накопления штрафов, ухудшения кредитной истории и длительных судебных разбирательств. Основными причинами принятия таких решений становятся потеря работы, сокращение доходов, уход в декрет или болезнь кормильца.

В группе риска находятся заемщики, оформившие ипотеку с первоначальным взносом 10–15 процентов и имеющие высокий уровень текущей задолженности, а также лица с нерегулярным доходом: самозанятые, предприниматели, фрилансеры, работники проектных отраслей.

Часть продаж заложенных квартир связана с инвестиционными покупками по старым льготным программам. Владельцы фиксируют прибыль на фоне роста цен и закрывают кредиты. При высоких ставках досрочное погашение выгоднее многолетней уплаты процентов. При сроке кредита 15 лет сумма процентов может достичь двукратной стоимости квартиры, при 30 годах — семикратной.

Кредитные организации заинтересованы в урегулировании проблемной задолженности на ранних стадиях, поскольку суды и реализация залога требуют значительных затрат.

До продажи жилья эксперты рекомендуют рассмотреть рефинансирование, реструктуризацию или ипотечные каникулы. Для кредитов до 15 млн руб. закон позволяет приостановить выплаты на полгода без последствий.

Своевременное урегулирование задолженности, включая продажу залогового имущества, позволяет сохранить кредитную историю и избежать банкротства. Рост числа таких сделок аналитики считают признаком более зрелого подхода к управлению рисками со стороны банков и заемщиков.

