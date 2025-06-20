Решение о введении льготной ипотеки для семей с детьми до 14 лет включительно отложено, сообщил РБК вице-премьер Марат Хуснуллин. На сегодняшний день программа доступна для семей с детьми до шести лет.

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«Сейчас, когда ставка такая высокая, любое новое решение по ипотеке — это огромные бюджетные расходы. И пока Минфин нас здесь не поддерживает в этом вопросе, и он справедливо не поддерживает, потому что бюджет сегодня уже сформирован, он напряженный. И дополнительно сегодня эти деньги компенсировать — это большие затраты», — отметил он.

По словам Хуснуллина, власти вернутся к обсуждению этого вопроса, когда ключевая ставка снизится. Сегодня она составляет 20%.

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Программа «Семейная ипотека», запущенная в 2018 году, была продлена до 2030 года, но с ужесточением условий. Воспользоваться государственной программой по кредитованию могут те семьи, которые попадают под следующие условия:

в семье есть хотя бы один ребенок, чей возраст не больше шести лет;

если в семье ребенок с инвалидностью;

семья проживает в городе с населением до 50 тыс. человек, и в нее входят двое или более несовершеннолетних детей;

с двумя или более детьми до 18 лет, и проживающая в регионах с низким объемом строительства или в регионах с индивидуальной программой развития.

С 1 апреля 2025 года программа расширена на вторичное жилье в городах с минимальным строительством (не более двух домов). Максимальный кредит в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет 12 млн руб., в других регионах — 6 млн руб.