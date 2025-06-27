В России отмечается рост популярности онлайн-оформления сделок с недвижимостью. Как показало совместное исследование банка «Дом.РФ» и «Авито Недвижимости», большинство покупателей готовы рассматривать цифровые форматы ипотечного кредитования. Подробности — в распоряжении редакции «Инк».

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Согласно данным экспертов, в 2025 году около 7 тыс. семей воспользовались электронной ипотекой, что составило 97% от общего объема выданных кредитов. Суммарный оборот таких сделок превысил 42 млрд руб. Топ-10 регионов по объему цифровых ипотечных сделок:

Москва и Московская область — 18,2 млрд руб.;

Тюменская область — 2 млрд руб.;

Татарстан — 2 млрд руб.;

Краснодарский край — 1,9 млрд руб.;

Приморский край — 1,8 млрд руб.;

Санкт-Петербург — 1,5 млрд руб.;

Ленинградская область — 1,4 млрд руб.;

Ростовская область — 1,2 млрд руб.;

Свердловская область — 1 млрд руб.;

Новосибирская область — 1 млрд руб.

Согласно опросу 10 тыс. человек, 57% потенциальных покупателей жилья готовы подать заявку на ипотеку онлайн. Наиболее высокая доля таких респондентов наблюдается среди людей 35-44 лет — 65%. Полностью дистанционное оформление кредита рассматривают 40% опрошенных.

Географически наибольший интерес к онлайн-ипотеке проявили жители Северо-Западного (55%), Центрального (43%) и Приволжского (43%) федеральных округов.

Основными преимуществами цифровой ипотеки россияне назвали экономию времени (64%), удобство процесса (57%), возможность отслеживать статус заявки (45%) и оформлять кредит на жилье в другом городе (41%).

Аналитики отмечают, что 27% покупателей рассматривают новостройки за пределами своего региона. Наибольшей популярностью пользуются предложения из Краснодарского края, Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Ставропольского и Ростовского краев.

По информации руководителя бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы» «Авито», платформа и банк «Дом.РФ» недавно успешно реализовали первую сделку, где весь процесс — от выбора квартиры до одобрения кредита — прошел в цифровом формате. Заемщик подал заявку через платформу, а банк автоматически получил необходимые данные с портала «Госуслуги». Вся процедура заняла 10-15 минут, при этом клиент сразу получил персонализированные предложения по доступным ипотечным продуктам.

Первая полностью цифровая ипотека была выдана на сумму 3,7 млн руб. для покупки квартиры в Санкт-Петербурге по программе «Семейная ипотека».