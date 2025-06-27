В России отмечается рост популярности онлайн-оформления сделок с недвижимостью. Как показало совместное исследование банка «Дом.РФ» и «Авито Недвижимости», большинство покупателей готовы рассматривать цифровые форматы ипотечного кредитования. Подробности — в распоряжении редакции «Инк».
Согласно данным экспертов, в 2025 году около 7 тыс. семей воспользовались электронной ипотекой, что составило 97% от общего объема выданных кредитов. Суммарный оборот таких сделок превысил 42 млрд руб. Топ-10 регионов по объему цифровых ипотечных сделок:
Согласно опросу 10 тыс. человек, 57% потенциальных покупателей жилья готовы подать заявку на ипотеку онлайн. Наиболее высокая доля таких респондентов наблюдается среди людей 35-44 лет — 65%. Полностью дистанционное оформление кредита рассматривают 40% опрошенных.
Географически наибольший интерес к онлайн-ипотеке проявили жители Северо-Западного (55%), Центрального (43%) и Приволжского (43%) федеральных округов.
Основными преимуществами цифровой ипотеки россияне назвали экономию времени (64%), удобство процесса (57%), возможность отслеживать статус заявки (45%) и оформлять кредит на жилье в другом городе (41%).
Аналитики отмечают, что 27% покупателей рассматривают новостройки за пределами своего региона. Наибольшей популярностью пользуются предложения из Краснодарского края, Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Ставропольского и Ростовского краев.
По информации руководителя бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы» «Авито», платформа и банк «Дом.РФ» недавно успешно реализовали первую сделку, где весь процесс — от выбора квартиры до одобрения кредита — прошел в цифровом формате. Заемщик подал заявку через платформу, а банк автоматически получил необходимые данные с портала «Госуслуги». Вся процедура заняла 10-15 минут, при этом клиент сразу получил персонализированные предложения по доступным ипотечным продуктам.
Первая полностью цифровая ипотека была выдана на сумму 3,7 млн руб. для покупки квартиры в Санкт-Петербурге по программе «Семейная ипотека».